Priske: Jde mi o Spartu, ne o zápis do dějin českého fotbalu

Jako první český tým se pokusí zvítězit na hřišti řeckého soupeře fotbalisté Sparty. Ve čtvrtečním utkání 3. kola Evropské ligy nastoupí v Pireu proti Olympiakosu, Trenér Brian Priske na tiskové konferenci ale uvedl, že se soustředí především na vítězství Sparty, nikoli na přepisování historie českého fotbalu.
V dosavadních 19 pohárových zápasech česká mužstva v Řecku nevyhrála. Českým klubům se proti řeckým soupeřům dlouhodobě nedaří. V soutěžích UEFA je porazily pouze v jediném z posledních 13 zápasů a osmkrát po sobě je nezdolaly. Na jejich půdě nezvítězily ani jednou, v posledních třech duelech (vždy na hřišti Panathinaikosu Athény) remizovaly.
Ani Spartě to proti řeckým klubům příliš nejde. V pohárech je porazila jen ve dvou z osmi pokusů, v Řecku pak ve čtyřech utkáních nezvítězila a třikrát tam prohrála (vždy na Panathinaikosu).
„Budu trochu sobecký a nebudu v tomto ohledu myslet na český fotbal obecně, ale především na Spartu. Zítra se pokusíme vyhrát. Jestli tím zároveň trochu vylepšíme bilanci českých týmů v Řecku, tak to beru taky. Nejdůležitější ale je, abychom se tu pokusili vyhrát. Ta bilance ukazuje, že se v Řecku hraje hodně těžce,“ řekl Priske.
Olympiakos, který jako první řecký klub předloňským vítězstvím v Konferenční lize ovládl některou ze soutěží UEFA, hraje hlavní fázi pohárů 16. sezonu po sobě. „Je to silný soupeř. V posledních letech si vedou v evropských soutěžích opravdu dobře, mají vysoký koeficient, v pohárových zápasech obvykle podávají skvělé výkony. Na domácím hřišti určitě,“ uvedl kouč.
„Je to tým, jehož absolutní síla spočívá v obraně. Jsou výborně organizovaní, mají dobrý presink, který je intenzivní a agresivní. Od příchodu nového trenéra (Imanola Alguacila) neinkasují moc gólů. Mají na kontě spoustu zápasů s nulou. Zároveň disponují kvalitním útokem, jsou dobří při standardních situacích. Takticky musíme podat opravdu dobrý výkon a pak musíme hrát na absolutně špičkové úrovni, abychom si mohli odvézt dobrý výsledek,“ prohlásil Priske.
Stadion Jorgose Karaiskakise má kapacitu přes 33 tisíc míst. Priske se na něm představil před pěti lety coby kouč Antverp, s nimiž tam ve skupině Evropské ligy podlehl 1:2. Doma řeckého soupeře zdolal 1:0.
Sparta hraje inteligentní fotbal na vysoké úrovni, řekl trenér Olympiakosu
Jen slova chvály měl pro fotbalisty Sparty trenér Olympiakosu Imanol Alguacil. Pětapadesátiletý Španěl na tiskové konferenci prohlásil, že Pražané předvádějí inteligentní fotbal na vysoké úrovni.
„Musíme podat co nejlepší možný výkon ve všech herních aspektech, a to jak v útoku, tak v obraně. Sparta Praha je silný tým, který disponuje značnou fyzickou převahou – to je její hlavní přednost. Má ve svém středu silné a schopné hráče, včetně efektivních křídelníků, nebezpečná je také při standardních situacích. Hru zakládá od obrany a předvádí inteligentní fotbal na vysoké úrovni. Rozhodně to nebude snadný soupeř,“ řekl Alguacil, jenž se Olympiakosu ujal před touto sezonou.
Přidal se i útočník Roman Jaremčuk. „Sparta je silné mužstvo, k němuž máme velký respekt. Má urostlé a vysoké fotbalisty, kvalitní obránce, a proto musíme na domácím hřišti udělat maximum, abychom získali všechny tři body. Musíme hrát trpělivě, dát do toho všechno a bojovat srdcem, abychom se jim dokázali vyrovnat,“ prohlásil třicetiletý ukrajinský reprezentant.
Předpokládané sestavy v utkání Olympiakos – Sparta
Předpokládané sestavy v utkání Olympiakos – Sparta
Olympiakos: Ortega – Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Jota Silva, Chiquinho, Martins – Jaremčuk.
Sparta: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes.
Absence: Kaabí, Yazici (oba nejsou na soupisce + zranění), Clayton, Mouandilmadji, Popovič, Roca, Scipioni (všichni nejsou na soupisce), Bailey, Fortounis (oba nejistý start) – Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (všichni zranění + nejsou na soupisce), Grimaldo, Karabec, Mercado, Ryneš, Ševínský (všichni zranění), Mbe Soh (nejistý start).