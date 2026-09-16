Sparta veze z Jerevanu jasnou výhru, soupeři dala čtyři góly

Sparta úspěšně vstoupila do nového ročníku Evropské ligy. Pražané v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1. V prvním poločase dvakrát skóroval norský stoper Tobias Guddal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, zisk prvních tří bodů do tabulky zpečetil Patrik Vydra.
Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. Z tehdejší základní sestavy v odvetě v arménské metropoli v zahajovací jedenáctce nastoupil pouze Matěj Ryneš.
Přestože Spartu čeká v neděli důležitý ligový duel v Olomouci, trenér Priske poslal na trávník na Stadionu republiky Vazgena Sargsjana stejnou jedenáctku jako v sobotním vítězném duelu proti Jablonci (2:0). Pražané hned po pár sekundách přečkali velkou šanci domácích, když Lima před prázdnou brankou jen o vlásek nedosáhl na Serobjanův centr. Na konci úvodní desetiminutovky pak Lima trefil hlavou tyč.
Zápas byl velmi otevřený, oč více oba soupeři hlavně útočili, o to méně bránili. A Pražané toho využili. Po Karabcově rohovém kopu otevřel hlavou skóre Guddal. O pouhé dvě minuty později znovu po rohu stejný hráč zachytil Sochůrkovu zblokovanou střelu a tentokrát pravou nohou zamířil opět přesně do sítě. Vytáhlý obránce si v sedmém zápase v evropských pohárech připsal první góly. Domácí pak zahrozili až po delší době, jenže volný Bernardo Dias vysoko přestřelil.
Po přestávce Sparta vytěžila ze spolupráce křídel a po Alcócerově centru Mercado střelou do odkryté branky zaznamenal svůj třetí gól v pohárové Evropě. O další dvě minuty domácí vykřesali naději na bodový zisk. Po rohovém kopu se prosadil Bruno Wilson, situaci ještě přezkoumal videorozhodčí a branka platila.
Pražany pak zase uklidnila akce střídajících hráčů. Jurásek ideálně odcentroval a rybičkou se z malého vápna hlavou trefil Vydra, který převzal od Karabce kapitánskou pásku. Vydra je poslední z šesti loňských střelců proti Araratu, který ještě v kádru zbyl.
Ararat-Armenia – Sparta Praha 1:4 (0:2)
Ararat-Armenia – Sparta Praha 1:4 (0:2)
Branky: 55. Bruno Wilson – 20. a 22. Guddal, 53. Mercado, 72. Vydra. Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (všichni Švéd.) – Schüttengruber (video, Rak.). ŽK: Serobjan, Grigorjan, Muradjan (všichni Ararat).
Ararat-Armenia: Bravim – Julio, Bruno Wilson, Malis, Grigorjan – Hugo Oliveira (72. Balanta), Muradjan, Bernardo Dias (58. Franca) – Serobjan (72. Šaghojan), Lima (80. Elojan), Banjaqui (80. Ambarcumjan). Trenér: Tulipa.
Sparta: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Ryneš (79. Zelený) – Macek, Sochůrek (61. Vydra) – Mercado (69. Jurásek), Karabec (69. Irving), Alcócer – Brunes (61. Vojta). Trenér: Priske.