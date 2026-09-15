Priske odmítl komentovat údajný zájem Mönchengladbachu: Jsem rád, že jsem ve Spartě

O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho podle dánského webu tipsbladet.dk projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů by mohl být jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie, některá německá média to ale popírají. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na středeční utkání 1. kola základní části Evropské ligy proti Araratu-Armenia. Na tiskové konferenci kouč zprávy o zájmu Borussie nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
Mönchengladbach stejně jako loni mění trenéra po 3. kole německé ligy. Borussia je předposlední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12 a vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski.
Priske je teď podle dánských zdrojů, zejména webu tipsbladet.dk, jedním z kandidátů na uvolněné místo. Tipsbladet uvedl, že Borussia se chystá předložit Spartě v nejbližší době „milionovou nabídku“. Devětačtyřicetiletý kouč Pražanů je ale podle webu jedním z více vyhlédnutých trenérů, mezi něž údajně patří také jiný dánský kouč Bo Henriksen.
„Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale také o povinnost přinést klubu úspěch. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako trenéra, ale také jako ambiciózního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří,“ uvedl Priske na tiskové konferenci.
Pak dostal přímou otázku, zda může potvrdit, že k žádnému kontaktu s německým klubem nedošlo. „Ne. Jak už jsem řekl, k tomu se vůbec nevyjadřuji. Pokud o vás projeví zájem někdo jiný, není mou úlohou to komentovat. Jak jsem řekl, mám smlouvu se Spartou a plně se soustředím na středeční zápas, abychom dosáhli lepších výsledků než na začátku sezony. Spekulace k fotbalu patří. Nebudu se vyjadřovat k žádným otázkám týkajícím se něčeho z Německa nebo z jakékoli jiné země,“ uvedl dánský kouč.
Podle deníku Rheinische Post ale Mönchengladbach o Priskeho příchod neusiluje. Stejné informace má i reportér televize Sky Sport Marlon Irlbacher, napsal to na sociální síti X.
Priske už jednou Spartu kvůli zájmu velkého evropského klubu opustil. Po zisku dvou mistrovských titulů v české lize odešel v létě 2024 do Feyenoordu Rotterdam. Tam ale skončil předčasně a před minulou sezonou se vrátil na Letnou jako nástupce odvolaného Larse Friise.
Priske nepočítá s tím, že na Letné zůstane navždy. „V jednu chvíli Spartu opustím. To je normální. Ale nepřemýšlím o tom, kdy odejdu. Myslím na zítřek, na neděli. Přemýšlím o dalším období. To je vše, co jsem se ve fotbale naučil. Nepřemýšlejte příliš dopředu a nemějte moc plánů, protože nikdy nevíte, co se stane,“ řekl.