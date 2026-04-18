Příbram zdolala béčko Sparty, Vlašim se veze na vlně

Příbram konečně skórovala a hned to přineslo ovoce, ve 24. kole druhé ligy porazila béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupila na páté místo. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu také 2:0, sérii bez porážky protáhla už na devět kol a je osmá.
Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly.
V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.
Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky.
Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.
Výsledky 24. kola druhé fotbalové ligy
Příbram – Sparta Praha B 2:0 (0:0)
Branky: 61. Conte, 90.+3 Vrána. Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Dorotík. ŽK: Vrána, Švestka – Pech. Diváci: 815.
Chrudim – Vlašim 0:2 (0:0)
Branky: 50. Djordjič z pen., 56. Rama. Rozhodčí: Opočenský – Malimánek, Marek. ŽK: Tecl, Šerák – Záviška, Rama, Rezek. Diváci: 210.
Prostějov – Ústí nad Labem 2:1 (0:1)
Branky: 74. z pen. a 88. Koudelka – 36. Richter. Rozhodčí: Orel – Dresler, Jurajda. ŽK: Polášek, Matocha, Hais – Fantiš. Diváci: 602.