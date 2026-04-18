Fotbal

Příbram zdolala béčko Sparty, Vlašim se veze na vlně


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Příbram konečně skórovala a hned to přineslo ovoce, ve 24. kole druhé ligy porazila béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupila na páté místo. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu také 2:0, sérii bez porážky protáhla už na devět kol a je osmá.

Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly.

V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.

Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky.

Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.

Výsledky 24. kola druhé fotbalové ligy

Příbram – Sparta Praha B 2:0 (0:0)
Branky: 61. Conte, 90.+3 Vrána. Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Dorotík. ŽK: Vrána, Švestka – Pech. Diváci: 815.

Chrudim – Vlašim 0:2 (0:0)
Branky: 50. Djordjič z pen., 56. Rama. Rozhodčí: Opočenský – Malimánek, Marek. ŽK: Tecl, Šerák – Záviška, Rama, Rezek. Diváci: 210.

Prostějov – Ústí nad Labem 2:1 (0:1)
Branky: 74. z pen. a 88. Koudelka – 36. Richter. Rozhodčí: Orel – Dresler, Jurajda. ŽK: Polášek, Matocha, Hais – Fantiš. Diváci: 602.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.