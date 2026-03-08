Duel Táborska se Zbrojovkou Brno, tedy prvního s druhým týmem druhé nejvyšší soutěže, mnoho fotbalové krásy nenabídl. Víceméně jedinou pohlednou akci předvedl Lukáš Vorlický, po jehož narážečce vstřelil rozhodující gól Bienvenue Kanakimana. Zbrojovka zvítězila 1:0 a pojistila si vedení v tabulce. Sparťanské „béčko“ zůstává dál ohrožené sestupem poté, co padlo 0:2 s Ústím nad Labem. Severočeši zápas rozhodli dvěma slepenými góly v druhém poločase nedlouho po vyloučení domácího Tomáše Schánělce.
SESTŘIHŠlágr druhé ligy rozhodla akce Vorlického, rezerva Sparty nestačila na Ústí
Zbrojovka i ve druhém jarním kole vyhrála 1:0. Opatrný zápas v Táboře rozhodl v 86. minutě střídající Kanakinama střelou do odkryté branky po přihrávce Vorlického. Domácí dohrávali bez vyloučeného Bláhy, který dostal rovnou červenou kartu.
Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz druhé ligy. Druhý a třetí tým si zahraje baráž se čtrnáctým a patnáctým celkem nejvyšší soutěže. Táborsko má na druhém místě tabulky už jen jednobodový náskok před dvojicí Opava, Artis Brno.
Pražané byli v úvodu duelu s Ústím aktivnější, zlomila je ale situace z 51. minuty. Schánělec dostal druhou žlutou kartu a Sparta musela do deseti. Verdikty rozhodčího Vejtasy rozlítily domácího trenéra Loučku natolik, že ho sudí po dvou napomínáních během minuty poslal po vyloučení pryč z lavičky.
Přesilovku využil v 65. minutě Moulis a za chvíli přidal pojistku hlavičkou Goj. Ústí bodovalo po třech kolech a v tabulce je deváté. Sparťanské „béčko“ zůstalo předposlední.
Výsledky 18. kola druhé fotbalové ligy:
Táborsko – Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)
Branka: 86. Kanakimana. Rozhodčí: Machálek – Dorotík, Brázdil. ŽK: Novák - Kaká. ČK: 88. Bláha (Táborsko). Diváci: 1200.
Sparta Praha B – Ústí nad Labem 0:2 (0:0)
Branky: 65. Moulis, 69. Goj. Rozhodčí: Vejtasa – Pochylý, Žurovec. ŽK: Krpálek, Schánělec, Loučka (trenér) – Osaghae, Idumbo, Do Marcolino. ČK: 51. Schánělec, 53. Loučka. Diváci: 721.
České Budějovice – Slavia Praha B 2:0 (0:0)
Branky: 85. Chizurum, 90. Vaníček. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda. ŽK: Suchý, Fall – Kolísek, Rajnoha. Diváci: 1759.
Artis Brno – Ostrava B 1:0 (1:0)
Branka: 45.+2 Navrátil. Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Dohnal. ŽK: Besedin, Adediran, Čoudek – Holaň. Diváci: 1067.
Kroměříž – Vlašim 0:1 (0:0)
Branka: 84. Rama. Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Dohnálek. ŽK: Holík – Kašpárek, Kulhánek, Ojora, Koné. Diváci: 572.
Chrudim – Opava 0:2 (0:0)
Branky: 62. Štěpánek, 90.+4 Ndiaye. Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Marek. ŽK: Vientiess, Shejbal – Čejka, Zálešák, Ndiaye, Novák. Diváci: 372.
Příbram – Jihlava 1:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Piško – 50. Omotoye. Rozhodčí: Panský – Kotalík, Ježek. ŽK: Šmiga, Piško – Křehlík, Pešek, Vlček, Soukup. Diváci: 678.
Prostějov – Viktoria Žižkov 2:2 (1:1)
Branky: 24. Kramář, 72. Hranoš – 38. Richter, 65. Batioja. Rozhodčí: Pechanec – Volf, Novák. ŽK: Šindelář – Divíšek. Diváci: 728.