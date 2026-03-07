Opavští fotbalisté vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce druhé ligy. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý Artis Brno, který zdolal ostravské béčko 1:0. Fotbalisté Žižkova remizovali 2:2 v Prostějově.
Opava i nadále drží třetí místo, Artis je v závěsu
O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye. Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.
Artis vstoupil do jarní části dvěma remízami, ale nyní se vrátil na vítěznou vlnu. V nastavení prvního poločasu stanovil výsledek pětatřicetiletý Navrátil, záložník s více než čtyřmi sty ligovými starty, který v zimní přestávce přišel z olomoucké Sigmy. Ostravský tým, který vyhrál tři předchozí zápasy bez inkasované branky, zůstává pátý.
České Budějovice díky povedenému závěru zdolaly B-tým Slavie 2:0. Domácí Vaníček po půlhodině hry neproměnil pokutový kop, Dynamo to ale nakonec nemuselo mrzet. Na první gól si však muselo počkat do 85. minuty, kdy se trefil Nigerijec Chizurum. Jihočeši skórovali ve druhé lize téměř po 300 minutách. Pojistku přidal právě Vaníček. České Budějovice vyhrály po dvou porážkách a posunuly se na deváté místo o bod za svého soupeře. Pražané nezvítězili ani ve druhém jarním kole.
Vlašim byla jediným týmem, který ve druhé lize ještě nevyhrál venku, ale na půdě poslední Kroměříže to dokázala. Duel dvou ohrožených týmů rozhodl šest minut před koncem albánský útočník Rama, který je ve Vlašimi na hostování ze Slavie.
Hosté se díky třetí výhře v řadě přesunuli z předposledního místa po polovině soutěže už do klidnějšího středu tabulky. Nový trenér David Střihavka, který mužstvo převzal v lednu, slaví tři body i ve svém druhém soutěžním zápase na lavičce.
Úvodní tři branky utkání Žižkova s Prostějovem padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
I utkání Příbram – Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.
Výsledky 18. kola druhé fotbalové ligy:
Výsledky 18. kola druhé fotbalové ligy:
České Budějovice – Slavia Praha B 2:0 (0:0)
Branky: 85. Chizurum, 90. Vaníček. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda. ŽK: Suchý, Fall – Kolísek, Rajnoha. Diváci: 1759.
Artis Brno – Ostrava B 1:0 (1:0)
Branka: 45.+2 Navrátil. Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Dohnal. ŽK: Besedin, Adediran, Čoudek – Holaň. Diváci: 1067.
Kroměříž – Vlašim 0:1 (0:0)
Branka: 84. Rama. Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Dohnálek. ŽK: Holík – Kašpárek, Kulhánek, Ojora, Koné. Diváci: 572.
Chrudim – Opava 0:2 (0:0)
Branky: 62. Štěpánek, 90.+4 Ndiaye. Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Marek. ŽK: Vientiess, Shejbal – Čejka, Zálešák, Ndiaye, Novák. Diváci: 372.
Příbram – Jihlava 1:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Piško – 50. Omotoye. Rozhodčí: Panský – Kotalík, Ježek. ŽK: Šmiga, Piško – Křehlík, Pešek, Vlček, Soukup. Diváci: 678.
Prostějov – Viktoria Žižkov 2:2 (1:1)
Branky: 24. Kramář, 72. Hranoš – 38. Richter, 65. Batioja. Rozhodčí: Pechanec – Volf, Novák. ŽK: Šindelář – Divíšek. Diváci: 728.