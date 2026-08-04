Přestřelil Infantino? Jak „soukromý“ plán rozděluje světový fotbal

Světový fotbal se po velkolepém šampionátu ocitl na rozcestí. Šéf FIFA Gianni Infantino je pod palbou, volby se blíží a Evropa zuří. Podle zdrojů z UEFA jsou jeho kritici připraveni nespolupracovat s FIFA, pokud se Švýcar nevzdá své funkce. Už v sobotu UEFA oznámila, že v Infantina ztratila důvěru. Vlna kritiky proti fotbalovému bossovi se vzedmula poté, co plánoval prodat podíly z mistrovství světa soukromým investorům.
Před dvěma týdny se usmíval po boku mistrů světa ze Španělska vedle prezidenta USA Donalda Trumpa, nyní bojuje o svou kariéru.
„Příštích šest měsíců stráví urovnáváním závažných problémů, které si způsobil sám, aby si zajistil znovuzvolení,“ podotkl Victor Matheson, profesor ekonomie z College of the Holy Cross.
„Projekt jednoho člověka“
O nejvlivnější funkci ve fotbale se bude šestapadesátiletý Švýcar ucházet v březnu počtvrté. Zatímco v letech 2019 a 2023 neměl protikandidáta, tentokrát nemá nic jistého.
Podle jeho plánu měli soukromí investoři ve FFE získat až 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Nápad Infantino patrně příliš nekonzultoval. „Nikomu o tom vlastně předem neřekl. Vypadalo to, že to byl jen jeho plán,“ uvedl analytik sportovního marketingu Bob Dorfman.
Od Infantina se distancovali také členové vedení FIFA Arsene Wenger a Mattias Grafström. Trenérská legenda Wenger ve svém prohlášení uvedl, že o záměru nic nevěděl. Generální tajemník FIFA Grafström rozeslal podle agentury AP zaměstnancům email, v němž označil nedávné dění za „smutnou a hanebnou sérii událostí“.
Oba se tak připojili k provoznímu řediteli asociace Kevinu Lamourovi. Prohlásil, že předseda zaměstnance podvedl a záměr označil za „projekt jednoho člověka“. Jeden z nejbližších poradců předsedy Carlos Cordeiro krátce po zveřejnění plánů rezignoval a návrh označil za špatnou dohodu pro fotbal a pro jeho budoucnost.
Hlavním investorem měla být společnost Thrive patřící Joshuu Kuschnerovi, bratrovi zetě amerického prezidenta. Že by o možném prodeji podílů zástupci FIFA někdy s hlavou USA mluvili, Donald Trump rezolutně popřel.
Plán vyvolal odpor napříč fotbalovým světem, a to hlavně kvůli obavám, že by soukromí investoři ovlivňovali podobu a frekvenci pořádání šampionátu. UEFA pohrozila, že se světových šampionátů nezúčastní.
„Jde jen o příležitost, nikoli povinnost. A jak jsem řekl, má to vyvolat odbornou debatu,“ reagoval ostražitě Infantino.
Šéf FIFA pod tlakem od svých záměrů odstoupil. Evropa ale vycítila, že by to mohl být začátek jeho konce. „V současné době se šíří vlna názoru, rozhodně v Evropě, v Asii a také ve Střední a Severní Americe, že Infantino není tím správným lídrem, který by nás měl dovést do další fáze fotbalu,“ nastínila viceprezidentka UEFA Laura McAllisterová.
UEFA pohrozila Infantinovi právními kroky. Podle BBC v dopise, který adresovala šéfovi FIFA, píše, že „aktivně zvažuje zahájení soudního řízení, arbitráže a/nebo podání stížností příslušným regulačním orgánům“. Zároveň vyzvala k přijetí okamžitých nezbytných opatření „k identifikaci, lokalizaci a zabezpečení všech dokumentů a elektronicky uložených informací, které jsou ve vašem držení, úschově nebo pod kontrolou, nebo které jsou v držení nebo pod kontrolou FIFA“.
Infantino a jeho trumfy
Aby za šest měsíců Infantino svůj mandát obhájil, musí získat alespoň 106 hlasů od celkem 211 členů FIFA. Plánovanou privatizaci podílů na mistrovství světa kritizovaly kromě UEFA také fotbalové asociace Severní a Střední Ameriky a Karibiku.
Za jazýček na vahách se v současnosti považuje Asie, která byla dosud Infantinovi loajální. Ta však nyní podpořila prezidentovi kritiky. Naopak Afrika, Jižní Amerika a Oceánie plány šéfa FIFA nekritizovaly.
„Je dobře, že naše Fotbalová asociace a UEFA jdou ostatním svazům příkladem v boji proti myšlenkám prodat mistrovství světa,“ prohlásil britský ministr financí John Healey.
Kritika a snaha odvolat fotbalového bosse jsou dvě rozdílné věci. Ještě před aférou měl švýcarský funkcionář podporu téměř všech členů. Hlavně od chudých států v Africe, Asii nebo Oceánii. Během jeho působení získaly mnohem víc peněz než dřív. A díky Infantinovi se na mistrovství dostaly země, které by jinak atmosféru šampionátu zřejmě nikdy neokusily, když rozšířil počet účastníků z 32 na 48.
„FIFA prošla v uplynulém desetiletí zásadní proměnou díky rozsáhlým reformám řízení a významnému rozšíření aktivit v oblasti rozvoje a soutěží,“ upozornil Infantino.
Ti, kdo se budou chtít současnému fotbalovému bossovi postavit, musí podat svou přihlášku do 18. listopadu. Spekuluje se, že do boje o nejvyšší post vstoupí šéf fotbalové asociace Severní a Střední Ameriky a Karibiku – Kanaďan Victor Montagliani, současný viceprezident FIFA. Mluví se také o prezidentovi Asijské konfederace – Bahrajnci Al Chalífovi.