Manchester City nadále ztrácí na vedoucí Arsenal dva body. V 16. kole Premier League zvítězil na hřišti Crystalu Palace 3:0 i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda. Třetí Aston Villa má jen o bod méně, na hřišti West Hamu, za který až v závěru nastoupil Tomáš Souček, slavila výhru 3:2.
Manchester City i Aston Villa vyhrály a dál stíhají Arsenal
Haaland se prosadil krátce před přestávkou ze hry a v 88. minutě skóre uzavřel z penalty za faul. Mezi tím se zapsal mezi střelce i záložník Foden. V této sezoně Premier League už má Haaland na kontě 17 branek a kraluje tabulce střelců o šest gólů před Brazilcem Thiagem z Brentfordu.
Aston Villa ve východním Londýně inkasovala již po 29 sekundách hry poté, co Fernandes potrestal chybu obránce Konsy. Hosté rychle srovnali po vlastním gólu Mavropanose, ale ještě do přestávky vrátil Kladivářům vedení Bowen.
Po změně stran se však dvakrát do domácí sítě trefil záložník Rogers a rozhodl o prodloužení vítězné série na šest zápasů, což je klubový rekord v Premier League. Včetně Evropské ligy už má Aston Villa na kontě devět výher za sebou. Souček za West Ham nastoupil až v 88. minutě.
Sunderland v severoanglickém derby doma porazil Newcastle 1:0. Rozhodl krátce po přestávce vlastní gól Woltemadea, který si hlavou do sítě srazil centr Mukieleho.
Hosté už v prvním poločase přišli o obránce Burna, jenž po jednom z tvrdých střetů utrpěl zranění hrudníku a byl převezen do nemocnice. Sunderland prodloužil domácí neporazitelnost v sezoně a posunul se na sedmé místo.
Tottenham po úterní výhře 3:0 nad Slavií v Lize mistrů stejným výsledkem prohrál na hřišti Nottinghamu. Dvěma góly se blýskl Hudson-Odoi, zbylý dal Sangaré.
Výsledky 16. kola anglické fotbalové ligy
