Chelsea i Liverpool vyhrály s nulou v zádech. Palmer se trefil po třech měsících

Takové vítězné zápasy oba věhlasné celky Premier League potřebovaly. Chelsea i Liverpool v 16. kole porazily své soupeře shodně 2:0, tedy s čistým kontem v defenzivě. The Blues se posunuli na čtvrté místo neúplné tabulky a těžili mimo jiné z trefy opory Colea Palmera, který skóroval po třech měsících. The Reds zase pomohl dvougólový Hugo Ekitiké.
Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Mohamed Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský křídelník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.
Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.
Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsea zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.
Anglická fotbalová liga – 16. kolo:
Burnley – Fulham, 18:30, Arsenal – Wolverhampton, 21:00