Trápení Wolverhamptonu v Premier League nebere konce. Vlci v dohrávce 15. kola anglické ligy prohráli s Manchesterem United 1:4 a reprezentant Ladislav Krejčí na straně poražených po utkání litoval, že jeho tým inkasoval po podobných situacích.
Krize Wolverhamptonu po další porážce pokračuje. Musíme se z toho nějak dostat, říká Krejčí
Krejčího tým jako jediný tým v aktuální sezoně Premier League ještě nezvítězil a vybojoval pouze dva body za dvě remízy, 13 zápasů prohrál, navíc má nejhorší útok i obranu. Na nesestupové pozice ztrácí 13 bodů. S Manchesterem o poločase remizoval, po změně stran ale hosté třikrát udeřili.
„Je to zklamání. Po první půli jsme ukázali trochu energie a cítili jsme, že ještě není po zápase. Mohli jsme dosáhnout na body, ale dopustili jsme se příliš mnoha chyb, hodně jsme vybíhali ze svých pozic. Když jsme získali míč, snažili jsme se ho dostat na správné místo, ale ztratili jsme ho a Manchester byl v lepším postavení na rychlé a kvalitní protiútoky,“ řekl Krejčí, který nastupuje na postu stopera či záložníka.
Obdržené branky se podle něj podobaly. „Před utkáním jsme si říkali, že mají nejlepší protiútoky v Premier League, ale chyběla nám kvalita na míči, abychom si našli nějaké pozice, z nichž bychom zaútočili a vytvořili si šance. Je to o více věcech včetně sebevědomí a kvality, ale v současné chvíli i o našem rozpoložení,“ uvedl bývalý kapitán pražské Sparty, s níž dvakrát ovládl ligu i domácí pohár.
„Musíme se z toho nějak dostat. Víme, že nás čeká hodně náročný program, ale je to jen o nás. Každý týden je stejný. Musíme se rychle vzchopit, všichni, a začít ukazovat naše kvality,“ prohlásil Krejčí, jehož s národním týmem v závěru března čeká baráž o postup na mistrovství světa.
Wolves v ligové sezoně prohráli doma sedm z dosavadních osmi zápasů, Krejčí přesto ocenil podporu diváků na Molineux Stadium. „Nejsem tu tak dlouho, ale když se nám něco povede, fanoušci nás podporují a stojí za námi. Je to těžké, ale takový je život. Někdy vám přinese dobré příležitosti, někdy špatné a vy se z toho musíte dostat,“ podotkl odchovanec brněnské Zbrojovky, který na současnou adresu zamířil v srpnu z Girony na roční hostování s opcí.