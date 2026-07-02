Tohle nemůže být červená karta. Stalo se to omylem, nechápal Pochettino Balogunovo vyloučení

Velká komplikace pro jeho tým. Trenér fotbalistů USA Mauricio Pochettino nesouhlasil s vyloučením Folarina Baloguna v úvodním vyřazovacím kole mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou. Za zákrok by neudělil červenou kartu, jelikož v něm neviděl žádnou intenzitu. Argentinský kouč ale věří, že útočník Monaka ještě jeho výběru na domácím šampionátu pomůže.
Balogun na konci prvního poločasu otevřel skóre, po hodině hry ale v souboji nešťastně prošlápl kotník Tariku Muharemovičovi a brazilský sudí Raphael Claus ho po poradě s videorozhodčím vyloučil. Gól a červenou kartu zaznamenali v play-off MS pouze čtyři hráči, naposledy ve finále před 20 lety francouzský záložník Zinédine Zidane, který uštědřil slavnou „hlavičku“ Italovi Marcu Materazzimu. Navzdory oslabení stanovil v 82. minutě Malik Tillman konečný výsledek 2:0.
„Tohle nikdy nemůže být červená karta. Stalo se to omylem a nebyl v tom úmysl. Za mě to není červená karta,“ prohlásil Pochettino. Naopak bosenský trenér Sergej Barbarez s vyloučením souhlasil.
Balogun byl podle Pochettina po zápase zklamaný a smutný. „Měl ale i radost z postupu. Musí pochopit, že tohle se někdy stává. Snad nám ještě pomůže. Doufám, že postoupíme do čtvrtfinále,“ uvedl někdejší kouč Tottenhamu, Paris St. Germain nebo Chelsea.
Jako první trenér vyhrál s USA na MS tři zápasy. Spojené státy americké navíc poprvé od roku 2002 vyhrály na šampionátu vyřazovací utkání. „Kluci byli úžasní. Na mistrovství světa nejsou žádné jednoduché zápasy. Tým je úžasně vyspělý, ukazuje, jak v posledních pěti šesti týdnech rosteme,“ řekl Pochettino.
Osmifinále nemusí být pro jeho výběr konečnou zastávkou. O postup mezi osm nejlepších zemí se jeden ze tří pořadatelů turnaje utká s Belgií, která po velkém obratu vyřadila Senegal. Duel je na programu v úterý od 2:00 SELČ v Seattlu.
„Respektujeme každého soupeře, na něhož narazíme, ale všichni pevně věříme tomu, co dokážeme – v naši bojovnost, talent i tvrdou práci, kterou do toho dáváme, a v to, že jsme na danou situaci připraveni. Snad nám věří i ostatní, že budeme takhle pokračovat a prožijeme výjimečné léto,“ řekl obránce Antonee Robinson.
Největším úspěchem USA je bronz z premiérového MS z roku 1930, druhým nejlepším výsledkem pak čtvrtfinále před 24 lety. Pořadatelská země věří, že by cesta turnajem nemusela jen tak skončit.
„Myslím si, že věta ‚Proč ne my?‘ je od začátku naším hlavním heslem. Na turnaji jsme opakovaně viděli, že dochází k velkým překvapením. Týmy, od nichž se čekalo, že v soutěži zůstanou, už vypadly. Nic nepovažujeme za samozřejmost,“ prohlásil osmadvacetiletý Robinson.