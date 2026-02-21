Fotbalisté Chelsea sice do 27. kola anglické ligy proti Burnley vstoupili lépe, utkání ale dohrávali v desíti a jednobrankové vedení po trefě Flemminga v nastavení neudrželi. Remízou 1:1 skončilo také utkání třetí Aston Villy s nováčkem z Leedsu.
Předposlední Burnley sebralo Chelsea bod, ztratila i Aston Villa
Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre.
Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu. Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.
Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.
Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro domácí rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.
West Hamu se nepovedlo uniknout ze sestupového pásma. Doma podruhé za sebou remizoval se soupeřem z horních pater tabulky, tentokrát s Bournemouthem 0:0, a zůstává na 18. místě. Tomáš Souček odehrál 72 minut a dostal žlutou kartu.
Výsledky 27. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Leeds 1:1 (88. Abraham – 31. Stach), Brentford – Brighton 0:2 (30. Gómez, 45.+1 Welbeck), Chelsea – Burnley 1:1 (4. Pedro – 90.+3 Flemming), West Ham – Bournemouth 0:0.