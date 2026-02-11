Na rozdíl tří bodů se v neúplné tabulce přiblížil Manchester City vedoucímu Arsenalu poté, co zvítězil 3:0 nad Fulhamem. Kanonýry čeká ve čtvrtek londýnské derby na hřišti Brentfordu.
Manchester City se po výhře nad Fulhamem přiblížil vedoucímu Arsenalu na tři body
Svěřenci trenéra Pepa Guardioly proti celku z Londýna uspěli v sedmnáctém ligovém duelu po sobě. Gólově se prosadili už v prvním poločase Semenyo, O'Reilly a Haaland. Norský kanonýr Haaland dal dvacátou branku v sezoně a do sítě Fulhamu se trefil poosmé v osmém vzájemném zápase po sobě. O poločasové přestávce přenechal na hřišti místo střídajícímu Marmoushovi.
Wolverhampton v sestavě s Ladislavem Krejčím remizoval 0:0 na hřišti Nottinghamu. Domácí nevyužili drtivou střeleckou převahu a ze 35 střel nedostali ani jednou míč za portugalského gólmana Josého Sá.
Wolves zůstávají jediným týmem Premier League, který ještě nezvítězil na hřišti soupeře. Na záchranu ztrácejí poslední vlci 18 bodů. Nottingham má tříbodový náskok na sestupové pásmo.
Burnley poprvé od konce října a 9. kola zvítězilo, když třemi brankami otočilo zápas na hřišti Crystal Palace a vyhrálo 3:2. Nováček anglické ligy se stal prvním týmem od roku 2009, který v prvním poločase prohrával o dvě branky a ještě do přestávky dokázal skóre otočit.
Svěřenci trenéra Scotta Parkera zvítězili po 16 ligových zápasech a odvrátili hrozbu vyrovnání negativního rekordu v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži z ročníku 1889/90. Burnley je předposlední s devítibodovou ztrátou na záchranu.
Třetí Aston Villa díky tečované střele stopera Mingse po rohovém kopu zvítězila 1:0 nad Brightonem. V dresu hostů vyrovnal rekord v počtu odehraných zápasů v historii Premier League záložník James Milner, který se dotáhl se 653 duely na Garetha Barryho.
Liverpool zvítězil 1:0 na hřišti Sunderlandu a stal se prvním týmem od začátku ligové sezony, který na stadionu tohoto nováčka naplno bodoval. Rozhodla o tom branka stopera Van Dijka, který se trefil hlavou po Salahově rohovém kopu. Sunderland doma prohrál ligový zápas poprvé od začátku loňského května, kdy ještě působil ve druhé lize.
Výsledky 26. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Brighton 1:0 (86. Mings)
Crystal Palace – Burnley 2:3 (17. a 33. Larsen – 40. Mejbri, 44. Anthony, 45.+2 vlastní Lerma)
Manchester City – Fulham 3:0 (24. Semenyo, 30. O'Reilly, 39. Haaland)
Nottingham – Wolverhampton 0:0
Sunderland – Liverpool 0:1 (61. Van Dijk)