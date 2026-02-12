Fotbal

Arsenal v Brentfordu vedl, ale nakonec má jen bod


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jen bod získali fotbalisté Arsenalu v dohrávce 26. kola anglické ligy. Vedoucí tým soutěže remizoval 1:1 na stadionu v Brentfordu a jeho náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.

Arsenal vedl od 61. minuty, kdy se prosadil Noni Madueke. O deset minut později však vyrovnal hlavou po dlouhém autu Keane Lewis-Potter, a hostující celek tak utrpěl už čtvrtou ztrátu z posledních šesti kol.

Arsenal, který usiluje o první titul od roku 2004, vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City. O další tři body zpět je na třetím místě Aston Villa. Brentfordu patří sedmá příčka.

Přečtěte si také

Manchester City se po výhře nad Fulhamem přiblížil vedoucímu Arsenalu na tři body

11. 2. 2026

Manchester City se po výhře nad Fulhamem přiblížil vedoucímu Arsenalu na tři body
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.