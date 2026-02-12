Jen bod získali fotbalisté Arsenalu v dohrávce 26. kola anglické ligy. Vedoucí tým soutěže remizoval 1:1 na stadionu v Brentfordu a jeho náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.
Fotbal
Arsenal v Brentfordu vedl, ale nakonec má jen bod
Arsenal vedl od 61. minuty, kdy se prosadil Noni Madueke. O deset minut později však vyrovnal hlavou po dlouhém autu Keane Lewis-Potter, a hostující celek tak utrpěl už čtvrtou ztrátu z posledních šesti kol.
Arsenal, který usiluje o první titul od roku 2004, vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City. O další tři body zpět je na třetím místě Aston Villa. Brentfordu patří sedmá příčka.