Potvrzeno: Rrahmani přestupuje ze Sparty do Benátek

Albion Rrahmani přestoupil ze Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Na Letné působil dva roky. Pětadvacetiletý útočník podepsal v novém angažmá smlouvu do 30. června 2029. Spartě jeho transfer podle spekulací médií vynese až 9,5 milionu eur (přibližně 230 milionů korun).
Rrahmani přišel do Sparty v srpnu 2024 z Rapidu Bukurešť. V české lize odehrál 57 utkání a vstřelil 16 branek. Vyhlášený kanonýr měl problém vyrovnat se s tvrdostí české soutěže a prakticky neustále musel bojovat o místo v základní sestavě. V první sezoně dal jen pět ligových gólů, v druhé se zlepšil na 11 zásahů.
Celkem za Spartu v 83 soutěžních zápasech dal 26 gólů. Český vicemistr teď dotáhl jednání s Benátkami, které se kvůli přestupní částce táhlo několik posledních dnů.
„Benátky jsou klub s významnou historií a velmi ambiciózním plánem do budoucna. Dlouho jsme o tom mluvili a byl jsem skutečně ohromen vizí a cíli klubu,“ uvedl rodák z Podujeva. „Reprezentovat tak jedinečné a prestižní město, podporované tak vášnivými a oddanými fanoušky, je pro mě obrovskou motivací,“ dodal.
Za kosovskou reprezentaci Rrahmani od roku 2023 odehrál 25 zápasů a vstřelil sedm gólů. Benátkám pomohl k návratu do Serie A také český útočník Daniel Fila, jenž na jaře hostoval v Empoli.
Sparta rovněž oznámila, že španělský obránce Imanol García přestoupil do druholigového Eibaru, kde již dříve působil. Za Spartu stihl odehrát pouze tři soutěžní utkání. V jediném vystoupení v české lize si García proti Bohemians 1905 v souboji s Adamem Kadlecem přivodil vážné zranění kolena.
Musel podstoupit operaci a dlouhou rekonvalescenci. Po uzdravení se García přesunul na hostování do Andorry. V celku druhé španělské ligy nastoupil k 26 soutěžním zápasům, ve kterých zapsal po jedné brance a asistenci.