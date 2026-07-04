Sparta v přípravě přehrála Opavu, Bohemians otáčeli, Liberec jen remizoval s Duklou

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4:1. Úřadující český vicemistr dal tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Liberec v přípravném utkání pouze remizoval s pražskou Duklou 2:2. S druholigovým soupeřem se rozešly smírně i Teplice, které hrály s Příbramí bez branek. Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4:2, Mladá Boleslav zvítězila 3:0 nad Žižkovem a Olomouc 2:1 nad Banskou Bystricí stejně jako Hradec Králové nad rezervou Sparty.
„Především jsem rád, že jsme zápas zvládli bez zranění. Utkání jsme odehráli slušně, přestože máme za sebou náročný týden. Mohli jsme vstřelit i více gólů. V obraně jsme si dokázali poradit a soupeři jsme až na poslední gól nedali příliš prostoru. Celkově to byl poměrně povedený zápas,“ uvedl trenér Sparty Brian Priske.
Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.
Dánský kouč Sparty nasadil tři nové posily – Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Nastoupili i další navrátilci z hostování – Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.
„Co se týče Adama Karabce, dokud je tady, bude bojovat za Spartu. Přestupové okno je však stále otevřené. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Trénuje tvrdě, jeho budoucnost u nás vidím, protože všichni vnímáme jeho kvality i potenciál. Zároveň víme, že sní o větších klubech, ale Spartě je odevzdaný. Aktuálně je naším hráčem a bude hrát pro tým i dobré výsledky,“ podotkl Priske.
V zápase postrádal útočníka Albiona Rrahmaniho, kosovský reprezentant by podle spekulací médií mohl odejít do zahraničí. „Myslím, že situaci kolem Albiona obklopuje spousta spekulací. Já nejsem tím, kdo by se k tomuto tématu měl vyjadřovat. Dnes nebyl přítomný a opět se nechme překvapit, jak se vše bude dál vyvíjet,“ podotkl Priske.
Teplice se proti Příbrami neprosadily, Mladá Boleslav potopila Žižkov třemi brankami
Liberec nad Duklou rychle vedl po brance Lukáše Maška, na kterou přihrála nová posila Jan Bořil. Dukla, která na jaře sestoupila z nejvyšší soutěže, ale skóre otočila na přelomu poločasů dvěma góly Rajmunda Mikuše. Vyrovnat se mu povedlo velmi šťastně, z penalty trefil tyč a od zad gólmana Koubka se balon odrazil za čáru. Remízu zařídil Lukáš Letenay.
Teplice sice měly proti Příbrami trvalou převahu, skórovat ale nedokázaly. „V první půli jsme měli šance, ze kterých jsme měli vstřelit branku. Na druhou stranu musím pochválit brankáře Melichara, který nás vychytal. Zlikvidoval čtyři gólové šance,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.
Bohemians 1905 s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do první ligy, otočili skóre v poslední půlhodině. Dvakrát se v divokém zápase prosadil Jan Kovařík.
Mladá Boleslav rozhodla o vítězství nad Žižkovem třemi góly v úvodní čtvrthodině druhé půle. Hradec Králové, který se chystá na 2. předkolo Evropské ligy, proti rezervě pražské Sparty zahazoval šance. Vítězství favoritovi zařídil až v 86. minutě z dorážky Abdullahi Umar.
Olomouc v prvním ze dvou sobotních utkání porazila Banskou Bystrici. Slovenský soupeř v úvodu druhé půle srovnal, ale hned za minutu rozhodl obloučkem David Tkáč. Odpoledne Sigma nastoupí ještě proti Kroměříži.
Výsledky přípravných fotbalových utkání
Výsledky přípravných fotbalových utkání
Baník Ostrava – Piast Gliwice 0:1 (0:0)
Branka: 55. Kucharski.
Sestava Ostravy: Jedlička (46. Budinský) – Míček (46. Frydrych), Nogha, Pojezný – Boula – Bewene (46. Buchta), Musák, Planka (46. Šancl), Holzer (46. Sinjavskij) – Škrkoň (46. Owusu), Gning (46. Jurečka). Trenér: Skuhravý.
Sparta Praha – Opava 4:1 (1:0)
Branky: 52. a 58. Ševčík, 21. Haraslín, 67. Ryneš – 80. Lacík.
Sestava Sparty:
I. poločas: Surovčík – Suchomel, Pech, Sörensen, Vitályos – Karabec, Irving, Eneme – Kuol, Haraslín – Singhateh.
II. poločas: Hegyi – Ryneš, Kukučka, Ševínský, Kadeřábek – Hollý, Mannsverk, Ševčík – Azaka, Mercado – Schánělec. Trenér: Priske.
Zbrojovka Brno – Miercurea Ciuc (Rum.) 2:1 (1:1)
Branky: 42. Vedral, 73. Vachoušek – 37. Hegedüs.
Sestava Brna:
I. poločas: Hrdina – Granečný, Kaká, Vedral, Penxa – Kanakimana, Čavoš, Saal, Žitný, Rymarenko – Velich.
II. poločas: Hrdina – Klíma, Markovič, Hunal, Zmrhal (80. Mareš) – Janetzký, Ševčík (80. Langer) – Vachoušek, Gjorgievski, Selnar – Ezeh (112. Zmrhal). Trenér: Svědík.
1. FC Slovácko – Trnava 1:1 (1:0)
Branky: 41. Havlík – 59. Wildeboer z pen.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Halouska (60. Urban) – Štěpánek, Slončík, Ndefe – Ndubuisi, Hruška, Trávník, Blahút – Havlík, Juroška – Puškáč (31. Horský).
II. poločas: Halouska (60. Urban) – Koscelník (76. Samson), Stojčevski, Cícha, Kosek – Šviderský, Sosseh – Barát, Novotný, Marinelli – Horský (60. Cessay). Trenér: Jelínek.
FK Mladá Boleslav – Viktoria Žižkov 3:0 (0:0)
Branky: 47. Teterja, 60. Krulich, 63. Šubert.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš – Macek, Langhamer – Kolářík, Kozel, John – Klíma.
II. poločas: Jovanoski – Zachoval, Harušťák, Donát, Kolář – Penner, Zíka – Jinoch, Šubert, Teterja – Krulich. Trenér: Majer.
FC Hradec Králové – Sparta Praha B 2:1 (1:0)
Branky: 7. Neto, 86. Umar – 74. Vaňkát.
Sestava Hradce:
I. poločas: Vágner – Uhrinčať, Čihák, Zentrich – Ludvíček, Neto, Ponikelský, Horák – Van Buren, Slončík – Mihálik.
II. poločas: Vízek – Uhrinčať, Čech, Zentrich – Ludvíček, Trubač, Vlkanova, Kubr – Hodek, Umar – Regža. Trenér: Horejš.
Bohemians Praha 1905 – Táborsko 4:2 (1:2)
Branky: 63. a 71. Kovařík, 19. Smrž, 67. Mirvald – 21. Varačka, 25. Zeronik.
Sestava Bohemians:
I. poločas: Šiman – Banda, Kareem, Kadlec, Havel – Smrž, Černý – Mirvald, Mikuda, Zeman – Krobot.
II. poločas: Frühwald – Kareem (71. Vala), Sakala, Lischka, Mirvald (81. Černý) – Čermák, Černý (71. Šurýn) – Mikuda, Matoušek, Kovařík – Almási. Trenér: Veselý.
Slovan Liberec – Dukla Praha 2:2 (1:1)
Branky: 9. L. Mašek, 58. Letenay – 35. z pen. a 50. Mikuš.
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek – Hůlka, Drakpe, Bořil – Koželuh, Stránský, Bužek, Hodouš – Dulay, L. Mašek, Kušej.
II. poločas: Musil – Masopust, Rýzek, J. Mikula – Sychra, Faye, Lexa, Juliš – Edeh, Letenay, Soliu. Trenér: Fodrek.
FK Teplice – Příbram 0:0
Sestava Teplic:
I. poločas: Trmal – Bílek, Vientiess, Jakubko, Riznič – Kodeš, Fortelný – Radosta, Čermák, Hopi – Zlatohlávek.
II. poločas: Lichtenberg – Švanda, Taraduda, Takács (80. Klimpl), Harušťák (75. Beránek) – Jukl, D. Mareček – Auta, Harža, Náprstek – Kozák. Trenér: Frťala.
Sigma Olomouc – Banská Bystrica 2:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Ghali, 51. Tkáč – 50. Polievka.
Sestava Olomouce: Koutný (46. Hruška) – Sylla, Král, Noumbissie – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Krivak, Tkáč (57. Kostadinov) – Sejk. Trenér: Hapal.
Sigma Olomouc – Kroměříž 5:1 (0:0)
Branky: 60. a 69. Mikulenka, 55. Grgič, 73. Janošek, 77. Růsek – 74. Koryčan.
Sestava Olomouce: Stoppen (46. Berka) – Siegl, Spáčil, Jadrníček – Mikulenka, Janošek, Jezierski (46. Mikaelsson), Dolžnikov (46. Fiala) – Grgič, Šíp (46. Kliment) – Růsek. Trenér: Hapal.