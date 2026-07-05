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Fotbal

Slavia i Pardubice v přípravě remizovaly se zahraničními soupeři


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Slavia Praha prodloužila čekání na první vítězství v přípravných utkáních. V tom třetím úřadující mistři české ligy remizovali s Wieczystou Krakov, která je nováčkem polské ligy, 2:2. Stejným výsledkem skončil i zápas, který odehráli fotbalisté Pardubic. Ti ztratili výhru proti Rapidu Vídeň až v závěru zápasu, kdy se v devadesáté minutě trefil David Polke.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský stále postrádal české reprezentanty, kteří na mistrovství světa v Americe vypadli ve skupině. Zápas s Wieczystou se hrál na 4x30 minut. Příležitost dostaly dvě rozdílné jedenáctky, obě odehrály hodinu. Do všech čtvrtin zasáhl jen brankář Markovič.

Za vršovické mužstvo prvně nastoupili Šturm a Ouanda. Právě tyto dvě nové tváře se gólově postaraly o obrat z 0:1 na 2:1. O remízu se postaral Mras, v závěru ještě Wieczysta trefila břevno. Slavia zatím v přípravě remizovala s Dynamem Kyjev 1:1 a podlehla druholigové Vlašimi 1:2.

Pardubice nad nejúspěšnějším rakouským klubem zásluhou Drchala a Tanka dvakrát vedly, soupeř však pokaždé odpověděl. Poprvé srovnal po vlastní brance Traoré, v závěru zařídil nerozhodný výsledek Polke.

Východočeši na soustředění remizovali i s Odrou Opolí a Žilinou. Jejich posledním protivníkem bude Cracovia.

Výsledky fotbalové přípravy

Slavia Praha – Wieczysta Krakov 2:2

Branky: 43. Ouanda, 57. Šturm – 21. Villar, 88. Mras.

Slavia I. a II. čtvrtina: Markovič – Vlček, N'Guessan, Mbodji – Isife, Diakité, Moses, Kolísek – Šturm, Ouanda, Mubarak.

Slavia III. a IV. čtvrtina: Markovič – Konečný, Halinský, Camara – Ayaosi, Nowak, Jelínek, Labík – Kubiak, Schranz, Kačor. Trenér: Trpišovský.

FK Pardubice – Rapid Vídeň 2:2 (1:1)

Branky: 3. Drchal, 75. Tanko – 17. vlastní Traoré, 90. Polke.

Sestava Pardubic: Mandous – Noslin, Bammens, Traoré – Godwin, Solil, Šimek (88. Míček), Saarma – Patrák, Smékal – Drchal. Trenér: Trousil.

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