Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu, chce nastavit spolupráci se Spartou

"Jsem potěšen, že tato významná akvizice byla úspěšně dokončena. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek si velmi vážím výjimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně jako jeho věrné a nadšené fanouškovské základny a také velmi inspirativní role, kterou klub hraje v mnoha sociálních programech a iniciativách. Rozvoj a růst klubu v posledních letech je všem jasně patrný a jsem rád, že jsem dostal možnost se podílet na úspěšné budoucnosti tohoto klubu," uvedl Křetínský.

Chystaný příchod českého miliardáře do West Hamu avizovala britská média od konce října. Spekulace zesílily poté, co šéf Sparty navštívil v neděli ligové utkání s Liverpoolem (3:2). Součástí dohody je, že se Křetínský a jeho obchodní partner Pavel Horský stanou také členy představenstva WH Holdings Ltd.