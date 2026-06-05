Obránce Viktorie Plzeň a reprezentant Iráku Merchas Doski svým vyrovnávacím gólem zařídil ve čtvrtečním přípravném zápase Iráku se Španělskem překvapivou remízu 1:1. Byl to jeho první gól v reprezentačním dresu, jediný gól dal v uplynulé sezoně i v české lize.
Irák se na světový šampionát vrací po čtyřiceti letech a Doski se už těší na to, až změří síly s těmi nejlepšími na světě. V rozhovoru s expertem České televize Michalem Kadlecem přiznal, že se s plzeňskými spoluhráči hecují, že by se na MS mohli potkat v semifinále. „Hodně o tom mluvíme. Třeba že ten, kdo dřív vypadne, bude muset ostatním něco koupit. Ale uvidíme, už se nemůžeme dočkat,“ řekl.
Doski je jeden ze sedmi hráčů Viktorky, kteří si na světovém šampionátu zahrají. Vedle českých reprezentantů Lukáše Červa, Denise Višinského a Alexandra Sojky nastoupí za Ghanu útočník Prince Adu, za Bosnu útočník Amar Memič a za Rakousko gólman Florian Wiegele. A v českém kádru je i současný hráč Lyonu a odchovanec Plzně Pavel Šulc.
Doski se narodil v německém Hannoveru do rodiny s irácko-kurdskými kořeny. Prošel nižšími německými soutěžemi a z rakouského Wackeru Innsbruck přestoupil v roce 2022 do Slovácka, kde si ho o dva roky později vyhlédla Viktoria Plzeň.
Přestože vyrůstal v Německu a mohl usilovat i o německou reprezentaci, rozhodl se hájit barvy Iráku. Nejprve nastupoval za reprezentační výběr do 23 let a od roku 2022 je členem reprezentačního áčka. Patří mezi hráče, na nichž Iráčané stavějí obranu. Jeho předností je rychlost, bojovnost, důraz v soubojích a schopnost podporovat útok po levé straně. Jeho snem je zahrát si někdy i v Bundeslize.
Doski je hrdý na to, že může reprezentovat zemi svých rodičů
Doski v rozhovorech opakovaně zdůrazňoval, jak moc pro něj i pro celý národ tento úspěch znamená. „Jsem hrdý na to, že reprezentuji zemi svých rodičů. A to je vidět i při každém zápase v Iráku. Fanoušci tam jsou doslova posedlí fotbalem,“ říká. A přiznává, že když vidí, jak i starší lidé kolem sedmdesátky pláčou radostí, že se Irák probojoval na mistrovství světa, pořádně to s ním dokáže zamávat.
I pro šestadvacetiletého fotbalistu a pro jeho rodinu znamená účast na MS v národním týmu splněný sen. „Pořád mi to nějak nedochází. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ podotýká. Motivaci mu dávají týmy ve skupině I, v nichž Irák narazí vedle Senegalu především na Norsko a Francii s hráči jako Erling Haaland nebo Michael Olise.
„Když se podíváš na naši skupinu a na to, jak skvělé týmy v ní jsou, dodá ti to další motivaci,“ zdůrazňuje. Věří, že se Irák dostane daleko, a doufá i v podporu fanoušků vzhledem k tomu, že v Severní Americe žije početná irácká komunita.
„Vždycky jsem se chtěl měřit s těmi nejlepšími. Hodně si věřím, nebojím se jich. Irák je černým koněm šampionátu. Nikdo by si na nás nevsadil, a díky tomu jsme nebezpeční. Nemáme co ztratit. Pod tlakem jsou oni a my můžeme hrát v pohodě,“ těší se.