Poslední půlrok. Petr Čech po sezoně ukončí kariéru

"Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně dvacet let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A patnáct let od mého příchodu do Anglie," uvedl Čech v prohlášení.

"Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent tomu, abych byl platným hráčem svého klubu. V tom budu pokračovat také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu," dodal.

Šestatřicetiletý brankář chytal v Čechách i v Anglii. Během své kariéry prošel Viktorií Plzeň, Blšany, Spartou Praha, francouzským Rennes a londýnskou Chelsea. Bohatý fotbalový příběh uzavře v dresu Arsenalu.

"Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit. Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stejně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít," doplnil.