Portugalci v generálce zdolali Nigérii, Anglie přehrála Kostariku

Reprezentanti Portugalska těsně před startem světového šampionátu porazili 2:1 Nigérii. Rozhodli Pedro Neto a střídající Francisco Conceicao. Anglie si poradila s Kostarikou 3:0, zápas v Orlandu začal kvůli počasí o hodinu později. Zahajovací ceremoniál z Mexika sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30, přímý přenos prvního utkání MS startuje ve 21:00.
Tým z Pyrenejského poloostrova se ujal vedení zásluhou Neta ve 23. minutě, za Nigérii srovnal Adams. Třetí výhru Portugalců za sebou stanovil Conceicao.
Přes hodinu odehrál za vítězný celek jeho kapitán Ronaldo, jehož čeká rekordní šesté MS. Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (228) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti šampionátech. Výběr španělského trenéra Martíneze začne turnaj proti Demokratické republice Kongo.
Výkop mezi Anglií a Kostarikou byl pozdržen o hodinu, jelikož Orlandem se prohnala bouře, která zanechala hřiště podmáčené.
Albion otevřel skóre díky Riceovi, ve druhé půli se trefil Gordon z penalty a konečný výsledek stanovil v závěru střídající Watkins.
Anglie, která MS ovládla v roce 1966, se v úvodu turnaje potká s obhájcem bronzu Chorvatskem.
Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa
Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa
Auburn: Argentina – Island 3:0 (1:0)
Branky: 8. Barco, 72. Messi z pen., 86. Almada.
San Antonio: Saúdská Arábie – Senegal 0:0
ČK: 84. Jackson (Senegal).
Bridgeview: Irák – Venezuela 0:2 (0:1)
Branky: 17. Casseres, 46. J. Ramírez. ČK: 72. Júsif (Irák).
Leiría: Portugalsko – Nigérie 2:1 (1:1)
Branky: 23. Neto, 75. Conceicao – 37. Adams.
Orlando: Anglie – Kostarika 3:0 (1:0)
Branky: 9. Rice, 68. Gordon z pen., 87. Watkins.