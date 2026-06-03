Nizozemci v přípravě prohráli s Alžírskem, Kongo remizovalo s Dánskem

Nizozemsko v přípravě na mistrovství světa podlehlo doma Alžírsku 0:1. Poslední zápas před turnajem odehraje v pondělí v New Yorku s Uzbekistánem. Generálku na šampionát absolvovalo také Kongo, na neutrální půdě v belgickém Lutychu remizovalo s Dánskem 0:0.
Nizozemsko je sedmým týmem světového žebříčku. Na šampionátu ve skupině F narazí postupně na Japonsko, Švédsko a Tunisko. Na MS prošlo přímo, když bez porážky ovládlo svoji kvalifikační skupinu.
Trenér Koeman dal v Rotterdamu šanci i hráčům širšího kádru, během utkání postupně vystřídal dvě jedenáctky. Domácí byli aktivnější, žádnou ze šancí však nevyžili. Čtyři minuty před koncem je jediným gólem v utkání potrestal Hadž Músá, útočník místního Feyenoordu.
Kongu patří 47. příčka světového žebříčku. Na mistrovství světa se představí podruhé a naváže na premiérový start z roku 1974. Ve skupině K se utká s Portugalskem, Kolumbií a Uzbekistánem.
Kongo postoupilo na MS poté, co v mezikontinentální baráži porazilo Jamajku 1:0 po prodloužení. V pondělí ještě mělo ve Španělsku nastoupit proti Chile. Kvůli obavám z epidemie eboly v Kongu však byl zápas zrušen, přestože se konžský tým na turnaj připravoval v Belgii a téměř všichni jeho hráči a činovníci působí v Evropě.
Dánsku zbýval k postupu na šampionát poslední krok, ale ve finále kvalifikačního play-off v Praze podlehlo Česku v penaltovém rozstřelu. Dánové dnes trefili dvakrát brankovou konstrukci, Maehle tyč a Höjbjerg břevno. Zápas skončil bez gólů.
Přípravné zápasy hrají i týmy, které se na MS nekvalifikovaly. Polsko doma remizovalo 2:2 s Nigérií. Již 167. start za reprezentaci si připsal polský rekordman Lewandowski, žádný ke svým 89 gólům však nepřidal. Itálie díky Espositově trefě vyhrála 1:0 v Lucembursku. Albánie podlehla Izraeli 0:1.
Výsledky přípravných fotbalových utkání před MS
Výsledky přípravných fotbalových utkání před MS
Lutych: Dánsko – Kongo 0:0
Rotterdam: Nizozemsko – Alžírsko 0:1 (0:0)
Branka: 86. Hadž Músá.
Příprava:
Tirana: Albánie – Izrael 0:1 (0:0)
Branka: 73. Glukh.
Varšava: Polsko – Nigérie 2:2 (1:1)
Branky: 45.+1 Potulski, 90.+5 Wišniewski – 25. Moffi, 77. Onuachu z pen.
Lucemburk: Lucembursko – Itálie 0:1 (0:0)
Branka: 49. Esposito.