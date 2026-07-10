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Fotbal

Portugalce dovede na MS 2030 zkušený trenér Jesus


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Portugalskou fotbalovou reprezentaci bude nově trénovat zkušený Jorge Jesus. Dosavadní kouč kapitána Cristiana Ronalda v saúdskoarabském an-Nasru dostal podle médií čtyřletou smlouvu. Bývalý profesionální fotbalista Jesus zahájil trenérskou kariéru v roce 1990. Vedl mimo jiné lisabonské velkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazilské Flamengo.

Robert Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska v pondělí jen krátce po porážce 0:1 se svým rodným Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.

Podle médií byl Jesus okamžitě hlavním kandidátem na uvolněné místo. „Nová cesta dnes začíná. Vítejte u národního týmu, pane Jorge Jesusi,“ uvedl svaz na sociálních sítích.

Jesus by měl vést Portugalsko v celém čtyřletém cyklu s vrcholem na MS 2030, které bude země hostit společně se Španělskem a Marokem. Rodák z Amadory letos dovedl k titulu v saúdskoarabské lize tým an-Nasr s kapitánem portugalské reprezentace Cristianem Ronaldem, jenž pod jeho vedením v sezoně nastřílel ve 33 zápasech 29 gólů.

Zatím není jasné, zda budou ve spolupráci pokračovat. Jednačtyřicetiletý Ronaldo potvrdil, že jeho šesté mistrovství světa bylo poslední, o dalším působení v národním týmu se chce ale rozhodnout bez emocí později. Jesus by ho v národním celku rád měl a připomněl, že Ronaldo je symbolem Portugalska.

„Na věku nezáleží. Mně je 71, ale cítím se na padesát, protože jsem zdravý. Trénuju každý den – hodinu, dvě. Podívejte se na Crise: pod mým vedením běhal osm kilometrů na zápas a dosahoval rychlosti přes 25 kilometrů za hodinu. Ještě jsme spolu nemluvili. Ale pro reprezentaci ani pro mne nikdy nebude problémem. Je neskutečně snadné s ním pracovat,“ ujistil nový kouč.

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