Končím, potvrdil Martínez. Portugalci budou hledat nového trenéra

Trenér Roberto Martínez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po třech a půl letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci v pondělí v Dallasu podlehli 0:1 Španělsku.
Martínez trénoval Portugalsko od ledna roku 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu. Španělský rodák s předstihem oznámil, že ve funkci skončí.
„Ano, tohle byl můj poslední zápas u národního mužstva. Jsem hrdý. Odkoučoval jsem 45 zápasů a v Portugalsku jsem se cítil vítán a milován. Tuhle vzpomínku si ponesu v sobě napořád,“ řekl Martínez.
„Byla to radost, zdroj hrdosti a odpovědnosti. Teď je to těžké, ale je to konec cyklu a kontextu to naprosto dává smysl,“ komentoval svůj odchod Martínez. Dodal, že je fér, aby si loni zvolený šéf portugalského svazu Pedro Proenca mohl vybrat svého trenéra. Portugalsko bude příští MS 2030 hostit spolu se Španělskem a Marokem a má automaticky zajištěnou účast.
Martínez v letech 2016–22 vedl Belgii, předtím na klubové scéně trénoval Everton, Swansea a Wigan. S Portugalskem postoupil do čtvrtfinále evropského šampionátu v roce 2024 a loni s ním vyhrál Ligu národů.
Neselhali jsme
Působení na portugalské lavičce zakončil porážkou 0:1 se „svým“ Španělskem, o němž rozhodl gólem v první minutě nastavení Mikel Merino. „Neselhali jsme. Prohráli jsme s týmem, jenž je jedním z favoritů. Prokázali jsme neskutečné individuální schopnosti. O vítězství či prohrách ve velkých zápasech rozhodují detaily. Selžete, když se nesnažíte vyhrát, a my se snažili do poslední minuty,“ uvedl Martínez.
Do poslední minuty se snažil i kapitán Cristiano Ronaldo, jenž po zápase potvrdil, že šesté mistrovství světa bylo jeho poslední. Podle Martíneze měl jednačtyřicetiletý světový rekordman v počtu startů a branek za reprezentaci dost sil na to, aby odehrál celý zápas a případně vstřelil potřebný gól.
„Není mnoho Cristianů Ronaldů. Navždy si budu cenit toho, jak se na tomto šampionátu snažil. Jeho snem bylo ho vyhrát. Byl neskutečným příkladem kapitána, jako fotbalista i jako člověk. Jeho vliv na kabinu a mužstvo byl něco, co si my všichni trenéři a hráči s sebou poneseme napořád,“ dodal odcházející kouč.