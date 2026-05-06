Arsenal si postup zasloužil, připustil Simeone. Neuvěřitelný večer, zářil Arteta

Arsenal slaví postup do finále Ligy mistrů po dlouhých dvaceti letech. Trenér Mikel Arteta označil výhru 1:0 nad Atléticem Madrid za historický okamžik. Cítí, že se jeho mužstvo v závěru sezony vrací do formy a kromě Ligy mistrů by mohlo uspět i v Premier League. Jeho protějšek, kouč Atlética Madrid Diego Simeone, uznal, že Arsenal postoupil zaslouženě, na svůj tým byl hrdý.
Po úvodní remíze 1:1 rozhodl v úterý v anglické metropoli jediný gól Bukaya Saky z 45. minuty. Vítěz ligové fáze tak neprohrál ani 14. utkání v tomto ročníku milionářské soutěže.
Arsenal se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain – Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu dnes od 21:00. Od 23:00 si nenechte ujít sestřih na ČT sport.
„Neuvěřitelný večer, společně jsme se zapsali do historie. Po dvaceti letech a teprve podruhé jsme ve finále Ligy mistrů. Dobře jsme věděli, co to pro všechny na stadionu znamená, cítili jsme to po celý zápas i během uvítání od fanoušků před začátkem,“ řekl Arteta.
Jeho mužstvo zaznamenalo 41. soutěžní vítězství v sezoně, čímž vyrovnalo klubový rekord z ročníku 1970/71. „Všichni máme velkou touhu naplnit ambice klubu. Někdy nám pomůže i trochu štěstí, ale je za tím strašně moc práce, odhodlání a víry v to, co děláme. Dnes přišla odměna, čeká nás úžasný zážitek v Budapešti,“ připomněl Arteta dějiště finále.
Arsenal mohla povzbudit i pondělní ligová remíza Manchesteru City na hřišti Evertonu (3:3). Po ní má v čele tabulky Premier League pětibodový náskok na Citizens, kteří mají zápas k dobru. Londýnský celek překonal slabší období na přelomu března a dubna, během něhož ze šesti soutěžních duelů vyhrál jediný.
„Cítíme ten posun, je tu úplně jiná energie. Musíme to využít v náš prospěch, protože na této úrovni rozhodují maličkosti. Zase jsme si ověřili, že je to v našich silách,“ upozornil Arteta.
Simeone litoval menší efektivity
„Arsenal si postup zasloužil, protože dokázal využít svou šanci. My mohli vytěžit více z domácího duelu, ale nebyli jsme efektivní jako soupeř. V odvetě jsme do toho dali úplně všechno,“ řekl Simeone.
Atlético se stejně jako v prvním utkání zvedlo po změně stran, tentokrát se mu ale vyrovnat nepodařilo. „Obstáli jsme proti vynikajícímu týmu, vytvořili jsme si gólové příležitosti. Musíme přijmout porážku. I tak jsem hrdý na to, kam až jsme se dostali, nikdo to nečekal,“ podotkl šestapadesátiletý Argentinec, jehož svěřenci ve čtvrtfinále přešli přes favorizovanou Barcelonu.
Atlético po prohraném finále Španělského poháru se San Sebastianem nezíská trofej ani v Lize mistrů, v níž pod Simeonem hrálo finále v letech 2014 a 2016. V lize jsou Colchoneros na čtvrtém místě s pětibodovou ztrátou na třetí Villarreal.