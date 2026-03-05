Plzeň v posledním čtvrtfinále domácího poháru utrpěla šokující porážku 0:3 v Karviné. Západočeši prohloubili svou výsledkovou krizi, stejným poměrem o víkendu prohráli i v lize ve Zlíně. Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Emmanuel Ayaosi s Albertem Labíkem. V 75. minutě přidal pojistku střídající Pavel Kačor. Karvinští postoupili do semifinále MOL Cupu poprvé a v jarní části sezony po pěti porážkách v lize premiérově zvítězili.
Po Spartě a Slavii je pryč z poháru i Plzeň, Viktoria schytala debakl od Karviné
Z domácího poháru ve čtvrtfinále vypadly i další dva favorizované týmy Slavia a Sparta, semifinále MOL Cupu bude bez tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15. Před Karvinou se mezi nejlepší čtyřku dostaly Jablonec, Mladá Boleslav a Ostrava, los se uskuteční příští pátek.
Plzeň v součtu s vyřazením v Evropské lize s Panathinaikosem Athény už pět soutěžních zápasů čeká na vítězství, v lize jí patří až čtvrté místo. Trenérovi Viktorie Martinu Hyskému hrubě nevyšel souboj s bývalým týmem, který vedl do poloviny října.
Plzeňský kouč nasadil nejsilnější možnou sestavu, z různých důvodů postrádal několik hráčů. Kvůli zranění vypadl Memič, v útoku scházeli Vydra a Lawalem a šanci v základní sestavě dostal po více než měsíci Vašulín.
Ve 24. minutě nečekaně otevřeli skóre Slezané. Po ostrém faulu na Doskiho na polovině nechal sudí Orel hru pokračovat, Západočeši ztratili míč a rychlý brejk domácích zakončil z levé strany střelou mezi nohy gólmana Wiegeleho Ayaosi.
Plzeňští dál zahazovali šance. Ladrův pokus k tyči vytáhl Neuman a gólman, který v lize plní roli karvinské dvojky, pak zlikvidoval i dorážku bývalého obránce Slezanů Krčíka. Chvíli nato domácí zvýšili. Po dalším brejku vysunul Ayaosi Labíka a ten z levé strany skóroval. Wiegele znovu inkasoval střelou mezi nohy.
Hyský udělal v poločase hned tři změny, místo Červa, Ladry a Vašulína naskočili Sojka, Valenta a nová posila Toure, který nastoupil na první minuty v plzeňském dresu. Západočeši po pauze soupeře dostali pod mohutný tlak, od 46. do 64. minuty měli k dispozici sedm rohových kopů, ale z řady závarů se neprosadili.
Viktorii se po změnách rozpadla hra a čtvrt hodiny před koncem inkasovala potřetí z dalšího brejku. Střídající Kačor byl na trávníku zhruba pět minut, než si naběhl na kolmici, těsně se vyhnul ofsajdu a prostřelil Wiegeleho. Slezané doma Plzeň porazili poprvé a dali více branek než za dosavadních pět jarních kol, v nichž skórovali jen jednou.
Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako vloni jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize. Ze soutěže už vypadli oba finalisté minulého ročníku, vedle Sparty i obhájce trofeje Sigma Olomouc.
MFK Karviná – Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 24. Ayaosi, 39. Labík, 76. Kačor. Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Kocourek (video). ŽK: Vinícius, Šigut – Souaré, Hrošovský. Diváci: 2023.
Karviná: Neuman – Skyba (80. Traoré), Camara, Prebsl – Samko (71. Kačor), Křišťan, Štorman, Labík – Ezeh (80. Fiala), Vinícius (46. Šigut), Ayaosi (86. Vallo). Trenér: Jarolím.
Plzeň: Wiegele – Kadlec (69. Adu), Krčík, Dweh, Doski – Červ (46. Sojka), Hrošovský – Souaré (83. Panoš), Ladra (46. Valenta), Višinský – Vašulín (46. Toure). Trenér: Hyský.