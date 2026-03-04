Trenér Brian Priske označil vyřazení fotbalistů Sparty ve čtvrtfinále domácího poháru s Mladou Boleslaví za naprosto zasloužené. Po neúspěšném penaltovém rozstřelu řekl, že Letenští předvedli slabý výkon jak v obraně, tak v útoku. Předčasný konec v MOL Cupu podle něj nic nemění na významu nedělního ligového derby na Slavii.
Priske nekličkoval: Slabý výkon, vyřazení Sparty zasloužené
Mladá Boleslav v utkání trefila třikrát tyč, její dva góly navíc neplatily kvůli ofsajdu. V normální hrací době ani v prodloužení gól nepadl, v penaltách ale domácí zvítězili 4:2. Pražané si poprvé od sezony 2017/18 nezahrají semifinále, v minulých čtyřech letech pokaždé postoupili do finále.
„Slabý výkon od nás. Nejen v 90 minutách, ale i v prodloužení. Špatný výkon jak v útoku, tak i v obraně, darovali jsme jim spoustu šancí. Vyřazení z domácího poháru je naprosto zasloužené. Energie, hlad, touha a vášeň dnes nebyly přítomné, abychom bojovali o semifinále. Chyběly nám jen tři kroky k trofeji. Takový výkon je samozřejmě velmi neuspokojivý,“ uvedl osmačtyřicetiletý Dán.
„Individuálně jsme se nedostali na požadovanou úroveň. To platí pro všechny tři ofenzivní hráče, wingbeky i záložníky. Padá to na nás všechny,“ prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam.
Po vyřazení nebyl naštvaný, ale zklamaný. „Nemyslím si, že je to o vzteku, to je špatná emoce. Jsem zklamaný stejně jako všichni v šatně. Nemám rád vztek. Někdy je dobré ho mít, ale jsem zklamaný, že jsme nehráli lépe a že v obraně a útoku jsme nepřevedli větší kvalitu. Nebylo to na naší úrovni. To bolí. Velmi mě mrzí, jak jsme se dnes jako klub prezentovali. Nebylo to dobré,“ mínil Priske.
Na přístupu před derby se nic nemění
V neděli se jeho svěřenci představí v ligovém derby na hřišti vedoucí Slavie, na niž ztrácejí sedm bodů. Také odvěký městský rival Sparty musí vstřebat zklamání z vyřazení v domácím poháru, v úterním duelu v Jablonci neuspěl rovněž po penaltách. Na rozdíl od vršovického celku bojují Letenští ještě v pohárové Evropě, kde příští týden rozehrají osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.
„Význam derby bude pořád stejný. Samozřejmě vyřazení bolí. Jedním z našich cílů bylo opět se probojovat do finále. V neděli to bude nový zápas. V lize je to klíčové. Všichni chápeme pozici, v níž jsme. Na našem přístupu to nic nezmění. Teď se ale musíme vyrovnat se slabým výkonem, který jsme v Boleslavi předvedli,“ prohlásil Priske.