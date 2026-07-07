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Plzeň na soustředění v Rakousku remizovala s FC Kodaň


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Viktoria Plzeň remizovala v prvním utkání na soustředění v Rakousku s FC Kodaň 1:1. O úvodní branku zápasu se postaral plzeňský Cheick Souaré, dánský tým po přestávce vyrovnal. Západočeši zůstávají v přípravě neporaženi, na české půdě porazili Artis Brno 4:2 a remizovali s Trnavou 1:1.

Za Plzeň poprvé nastoupili dva hráči, které získala minulý týden z Karviné. Záložník Boháč hrál od začátku s kapitánskou páskou. Obránce Prebsl přišel na hřiště v 60. minutě během hromadného střídání. Kvůli zdravotním problémům zůstali mimo sestavu Baier, Panoš, Kadlec a Lawal.

Západočeši v osmé minutě využili hned první šanci. Kabongo vybojoval míč, doběhl až k pokutovému území a předložil jej do lepší pozice Souarému, který otevřel skóre. Několik skvělých zákroků předvedl brankář Ťapaj. Inkasoval jen v 51. minutě a zápas skončil nerozhodně.

FC Kodaň patří dlouhodobě mezi nejlepší skandinávské týmy. V minulé sezoně dánské ligy skončil sedmý a v play off si vybojoval start v Konferenční lize.

Plzeň se po vyloučení Karviné z evropských pohárů posunula z 2. do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA.

Viktoria Plzeň – FC Kodaň 1:1 (1:0)

Branky: 8. Souaré – 51. Clem.

Sestava Plzně: Ťapaj – Spáčil (60. Valenta), Krčík, Dweh (60. Kubín) – Hrošovský (60. Chalupa), Ladra (60. Prebsl), Souaré (60. Büchner), Pirgič (60. Touré), Boháč (60. Růžička) – Kabongo (60. Novák), Vydra (46. Faal). Trenér: Hyský.

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