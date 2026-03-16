Sudí Marek Radina správně vyloučil brankáře Bohemians 1905 Tomáše Frühwalda a nařídil penaltu pro domácí Plzeň. Komise rozhodčích FAČR posvětila i pokutový kop pro Liberec v zápase s Teplicemi a červenou kartu po druhém napomínání pro hostujícího Emmanuela Fullyho.
Plzeň i Liberec správně zahrávaly penaltu, zákrok Růska na červenou nebyl
V Plzni v 76. minutě za stavu 1:0 postupoval do vápna domácí útočník Mohamed Toure, přehodil si Frühwalda a hostující gólman ho následně fauloval. Sudí Radina brankáře rovnou vyloučil a nařídil pokutový kop. Z něj Dávid Krčík zvýšil na konečných 2:0.
„Brankář Bohemians Frühwald ve zjevné brankové možnosti nejprve hráče Plzně Toureho zasáhl nohou a následně ho ještě zatáhl rukou za rameno. Rozhodčí Frühwalda správně vyloučil,“ uvedla komise rozhodčích.
V zápase v Liberci se v 85. minutě za stavu 0:1 pokoušel domácí útočník Raimonds Krollis zblízka dorazit míč do sítě. Fully chtěl odvrátit balon, ale kopačkou trefil soupeře do obličeje.
Hlavní sudí Stanislav Volek nejprve ukázal na roh, po zásahu od videa a přezkoumání situace ale nařídil pokutový kop a teplického zadáka po druhé žluté kartě vyloučil. Severočeši z penalty srovnali na 1:1.
„Hráč Teplic Fully ve snaze hrát míčem kopl hráče Liberce Krollise do obličeje. Rozhodčí po intervenci VAR (videorozhodčího) správně nařídil pokutový kop a udělil Fullymu druhou žlutou a následně červenou kartu,“ uvedla komise.
Posvětila také vybranou situaci z utkání mezi Olomoucí a Karvinou. Rozhodčí Vojtěch Opočenský si v 18. minutě za stavu 0:1 vystačil se žlutou kartou pro domácího Antonína Růska za ostrý zákrok na karvinského Pavla Kačora.
„Hráč Olomouce Růsek bezohledně šlápl na nárt hráče Karviné Kačora. Rozhodčí správně udělil žlutou kartu,“ uvedla komise k momentu z nedělního utkání, které skončilo remízou 2:2.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Novináři tentokrát zvolili pouze tři situace z kola.