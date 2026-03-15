Fotbalisté Liberce v 26. kole první ligy remizovali doma 1:1 s Teplicemi. Za hosty skóroval v 74. minutě střídající Pavel Svatek a v 88. minutě vyrovnal po nařízené penaltě další příchozí hráč z lavičky Daniel Rus. Plzeň doma porazila Bohemians 1905 2:0 a usadila se na třetí příčce. Karviná remizovala v Olomouci 2:2, přestože po prvním poločase vedli už o dvě branky.
Žolíci z lavičky upravovali skóre
U Nisy se začalo ve velkém tempu. V úvodu měl jedinou gólovku v 28. minutě Auta, jehož střelu na přední tyč skvělým reflexem vyrazil brankář Koubek. Po přestávce byl Liberec aktivnější, obraz hry se ale výrazně nezměnil a k vidění byl především velký boj. První branka padla až v 74. minutě. Dlouhý nákop se odrazil nabíhajícímu Svatkovi od zad, teplický útočník se pro míč vrátil a i s přispěním N'Guessanovy teče poslal míč ke vzdálenější tyči.
Záhy mohl odpovědět střídající Mašek. V 85. minutě teplický brankář Trmal v leže takřka zázračně vykopl Dulayovu tečovanou střelu. Bránící Fully ale současně vysokou nohou nakopl do hlavy Krollise, viděl druhou žlutou kartu a nařízenou penaltu proměnil Rus. Liberec skóroval po třech ligových zápasech, krátkou přesilovku ale k obratu nezužitkoval. Teplice v lize prohrály jediné z posledních 10 venkovních utkání. Slovan je v neúplné tabulce pátý, Skláři zůstávají jedenáctí.
Slovan Liberec – FK Teplice 1:1 (0:0)
Branky: 89. Rus z pen. – 74. Svatek. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – J. Beneš (video). ŽK: Špatenka, Krollis, Stránský, Hampel (trenér brankářů) – Fully, Náprstek, Jukl, L. Mareček, Bílek, Rezek (asistent trenéra). ČK: 88. Fully (Teplice). Diváci: 2630.
Liberec: Koubek – Icha, N'Guessan, Drakpe, Koželuh (78. Letenay) – Stránský (68. Masopust), Diakité – Hodouš (68. Rus), Mahmic (59. Mašek), Špatenka (46. Dulay) – Krollis. Trenér: Kováč.
Teplice: Trmal – Bílek, Jakubko, Fully, Riznič (61. Švanda) – Radosta, Jukl, L. Mareček, Auta – Náprstek (81. D. Mareček), Zlatohlávek (66. Svatek). Trenér: Frťala.
Plzeň zdolala Pražany pošesté za sebou v lize
Viktoria začala aktivně a ve třetí minutě mohl skóre otevřít hlavičkou Lawal. Ten musel už po 10 minutách střídat kvůli zranění. O úvodní branku domácích se postaral z dorážky střídající Toure ve 34. minutě. V dresu Bohemians byl hodně vidět Čermák. V 41. minutě skončila jeho hlavička na brankové konstrukci. Po necelé hodině hry překonal domácího brankáře Ristovski, jenže gól kvůli ofsajdu neplatil.
Pojistku přidala Viktoria až v závěru z penalty. Aktivního Toureho fauloval hostující gólman, který dostal za zákrok červenou kartu a sudí nařídil penaltu. Slovenský obránce Krčík ji proměnil přízemní střelou. Na začátku nastavení těsně minul Panoš. Bohemians doma v lize potřetí za sebou porazili výsledkem 2:0. Bohemians sice venku v nejvyšší soutěži získali 15 z celkových 27 bodů v sezoně, podruhé za sebou tam ale prohráli.
Plzeň odskočila před reprezentační pauzou na třetím místě čtvrtému Jablonci na tři body. Klokani získali v posledních třech duelech jediný bod a v tabulce jim patří 12. příčka.
Viktoria Plzeň – Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)
Branky: 34. Toure, 81. Krčík z pen. Rozhodčí: Radina – Slavíček, Kotalík – Zelinka (video). ŽK: Lischka, Smrž, Kareem. ČK: 76. Frühwald (všichni Bohemians). Diváci: 10.140.
Plzeň: Wiegele – Memič (65. Sojka), Krčík, Dweh, Doski – Červ (90.+2 Valenta), Hrošovský – Souaré (90.+2 A. Kadlec), Ladra (65. Panoš), Višinský – Lawal (11. Toure). Trenér: Hyský.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, M. Kadlec (74. Kovařík) – Kareem, Sakala (81. Reichl), Smrž (62. Sosseh), Havel – Čermák, Drchal (62. Hilál) – Ristovski (81. Pleštil). Trenér: Veselý.
Karviná bodovala poprvé na jaře
Ve čtvrté minutě si navedl míč do vápna a zakončil Šturm, jenže střílel mimo bránu. Naopak Karvinou poslal do vedení hned ve 14. minutě Ayaosi po přihrávce Štormana zprava. Stejná dvojice hráčů se podílela na druhé brance o 11 minut později. Ayaosi navedl míč do vápna z levé strany, jenže po souboji v pokutovém území upadl. K balonu měl nejblíže jeho spoluhráč Štorman, jehož tvrdá střela zamířila přesně do pravého horního rohu olomoucké branky.
Olomouc na nepříznivý stav zareagovala hned trojím střídáním po změně stran. Po čtyřech minutách druhého poločasu snížil dorážkou Šturm. O tři minuty později mohl srovnat střídající Janošek, jenže Neuman pohotově zareagoval. Poté se hrálo až do 70. minuty bez větších šancí. V 77. minutě srovnal na 2:2 Sejk po přihrávce od Krivaka na malé vápno. V nastaveném čase mohly oba týmy rozhodnout. Nejdříve se ocitl v šanci hostující Condé a v úplném závěru dostal balon před branku olomoucký Mikulenka, jenže ani on branku zblízka netrefil.
Sigma nenavázala na minulé tři ligové výhry a je pátá. Slezané na jaře v nejvyšší soutěži poprvé bodovali po sérii šesti proher a zůstali osmí.
Sigma Olomouc – MFK Karviná 2:2 (0:2)
Branky: 49. Šturm, 77. Sejk – 14. Ayaosi, 25. Štorman. Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Kotík – Berka (video). ŽK: Růsek, Lurvink, Sejk – Ayaosi, Neuman, Jarolím (trenér). Diváci: 4494.
Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Lurvink, Elbel – Baráth (86. Jezierski), Beran (46. Mikulenka) – Šíp (46. Krivak), Růsek (46. Janošek), Šturm – Sejk. Trenér: Janotka.
Karviná: Neuman – Skyba, Camara, Fleišman (56. Labík) – Chytrý, Křišťan, Kačor (75. Samko), Štorman, Ayaosi (56. Šigut) – Ezeh (86. Condé), Vinícius (86. Konate). Trenér: Jarolím.