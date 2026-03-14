Fotbalisté pražské Dukly se po více než třech měsících dočkali ligové branky. Poslední tým tabulky překvapivě porazil díky gólu a asistenci Lukáše Penxy favorizovaný Jablonec a snížil ztrátu na patnáctou Ostravu na tři body. Baník v repríze deset dní starého pohárového čtvrtfinále prohrál v Hradci Králové 0:1. Mladá Boleslav bodovala popáté za sebou, Středočeši přehráli 2:0 desáté Pardubice a přiblížili se svému soupeři na rozdíl dvou bodů. Vedoucí Slavia bez větších problémů zvítězila ve Zlíně 3:1.
Dukla měla na Julisce výborný vstup do utkání a v první dvacetiminutovce dvakrát udeřila. Nejprve Penxa po rychlé kombinaci vysunul Gilberta, která přesprintoval Nováka a prostřelil slovinského gólmana Mihelaka.
Černá série domácích bez vstřeleného gólu skončila po 692 minutách. A vzápětí schytal Jablonec další direkt, když střelu Kreikera usměrnil na hranici ofsajdu za Mihelaka Penxa.
Host ze Sparty se mohl radovat z první ligové branky, paradoxně proti týmu, ve kterém prožil nevydařenou první polovinu sezony. Dukla díky tomu v lize zvítězila poprvé od konce října, kdy porazila 1:0 Slovácko.
Až v 74. minutě byl kontaktnímu gólu blízko Jawo, který hlavou trefil tyč a z dorážky pak zamířil vysoko nad. Jablonec prohrál potřetí za sebou a pokazil trenéru Kozlovi pondělní 55. narozeniny.
Votrokům vyšla proti Baníku odveta za pohár
V Hradci se diváci dočkali vyložené šance až po hodině hry. Pilař nahrál před branku Mihálikovi, který prostřelil ostravského brankáře Jedličku. Stejný hráč mohl vzápětí udeřit podruhé, na hranici malého vápna však nedosáhl na Vlkanovovu přihrávku.
Baník pak začal výrazně hrozit, ale Čihák zastoupil gólmana Zadražila a zblokoval Boulovu střelu z vápna. O chvíli později Planka napálil z vápna břevno a další střídající hráč Bewene těsně přestřelil.
Votroci už těsný náskok uhájili a navázali na shodnou podzimní výhru z Ostravy. Doma v lize porazili Baník po čtyřech zápasech. Východočeši tak částečně oplatili soupeři vyřazení na penalty ve čtvrtfinále domácího poháru.
Boleslav porazila Pardubice 2:0, trefili se Ševčík a Kabongo
Úvodní šanci měl ve 12. minutě mladoboleslavský Ševčík, jeho rána proletěla těsně kolem horního rohu Charatišviliho brány. Dočkal se tak až o šest minut později. Jeho první pokus ještě gruzínský brankář skvělým zákrokem zneškodnil, z dorážky už ale Ševčík netypicky pravačkou vstřelil sedmý gól v sezoně.
Domácí byli v úvodním dějství jasně nebezpečnějším týmem, naopak Východočeši do přestávky zahrozili pouze Šimkovou nepřesnou dalekonosnou střelou, a tak trenér Trousil o poločasové pauze sáhl hned k trojitému střídání.
V 53. minutě měl po rohu na hlavě vyrovnání Bammens, vzápětí vypálil nebezpečně z otočky Botos. Po hodině hry ale udeřili z brejku znovu domácí. Langhamer po rychlé kombinaci našel centrem před bránou Kabonga a ten špičkou kopačky usměrnil míč ke vzdálenější tyči. Host z Plzně vstřelil první branku v nejvyšší soutěži.
Se 49 inkasovanými góly nejhorší defenziva soutěže pak pohodlně kontrolovala dvoubrankový náskok nakonec počtvrté z posledních pěti kol udržela čisté konto. Pardubice tak nepotvrdily venkovní formu, kdy na stadionech soupeřů vyhrály čtyři z předchozích pěti duelů.