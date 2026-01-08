Gólman Aleš Mandous přestoupil z fotbalové Slavie do Pardubic. S východočeským klubem podepsal smlouvu na dva a půl roku. Do Ostravy přichází z Plzně na půlroční hostování s opcí brankář Martin Jedlička.
Mandous bude chytat za Pardubice, Jedlička za Baník
Pardubice oznámily i příchod tří českých mládežnických reprezentantů Jiřího Hamzy, Tobiase Boledoviče a Tomáše Jelínka. Všichni čtyři hráči už v pondělí odletěli s týmem na soustředění do Turecka.
Třiatřicetiletý Mandous strávil poslední rok na hostování v Mladé Boleslavi. Před příchodem do Slavie, s níž vyhrál v roce 2023 domácí pohár, působil v Olomouci nebo Žilině, kde získal titul. V české lize dosud odchytal 115 zápasů. Za národní tým si připsal čtyři starty.
„Aleš je zkušený brankář s reprezentační minulostí, který může týmu výrazně pomoci v náročném období. Přináší klid, kvalitu a schopnost organizovat obranu. Věříme, že jeho zkušenosti a osobnost budou mít pozitivní vliv na celý tým a že v Pardubicích potvrdí své kvality,“ řekl sportovní ředitel Pardubic Jiří Bílek, který v prosinci skončil ve stejné funkci právě ve Slavii.
Mandous si od nového angažmá hodně slibuje. „Byly mi nastíněné ambice, jaké klub má. Cíle jsou vysoké a to se mi líbí. Doufám, že tyto cíle dokážeme naplnit a že budeme tam, kde všichni být chceme.“
Ze Slavie posílili Pardubice i obránce či záložník Boledovič a středopolař Jelínek. První jmenovaný uzavřel s Východočechy smlouvu do června 2030, Pražané mají právo na zpětný odkup. V lize Boledovič ještě nenastoupil. „Je to mladý, perspektivní a dynamický typ fotbalisty. Zdobí ho také skvělý charakter. Budeme chtít Tobiase i nadále rozvíjet. Věřím, že se mu v našem klubu bude dařit,“ uvedl Bílek.
Jelínek si připsal debut v nejvyšší soutěži loni v listopadu, za A-tým Slavie nastoupil v této sezoně dvakrát i v domácím poháru a v obou případech skóroval. Do Pardubic přišel na jarní hostování bez opce. „Tomáš je další z talentovaných hráčů. Zároveň má zkušenosti z reprezentace do 21 let a z působení ve Slavii. Věříme, že nám na jaře sportovně pomůže. Navíc je to hráč, který může hrát více postů,“ konstatoval Bílek.
Obránce Hamza přestoupil ze Slovácka a v novém působišti se dohodl na stejně dlouhém kontraktu jako Boledovič. Syn šéfa českého biatlonu a viceprezidenta Mezinárodní biatlonové unie Jiřího Hamzy zatím v nejvyšší soutěži odehrál 13 utkání, na první gól čeká.
„Jiří je talentovaný levonohý stoper, kterých je na trhu nedostatek. Má zkušenosti z mládežnických reprezentací do 21 let a velký potenciál do budoucna. Určitě zvýší konkurenci v našem týmu,“ uvedl Bílek.
Svěřenci trenéra Jana Trousila po povedeném závěru podzimu, kdy mimo jiné nečekaně zvítězili na hřišti Sparty 4:2, přezimují na 11. místě tabulky. Od srpna klub vlastní investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka.
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Conrad Wallem (St. Louis / MLS NH), Andres Dumitrescu (Olomouc NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Kevin-Prince Milla (Dukla H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta / Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)
Odešli: Milan Havel (Bohemians), Martin Jedlička (Ostrava H)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv / Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Nino Milič (Domžale / Slovin.) Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje / Slovin.), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu (Slavia NH)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia / Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava / Lot.)
Odešli: Zviad Načkebija (konec smlouvy)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Tomáš Zlatohlávek (Ostrava) Emmanuel Fully (Slavia H)
Odešli: Yehor Tsykalo (Stal Mielec / Pol.)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia H), Tobias Boledovič (Slavia), Jiří Hamza (Slovácko)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Ostrava)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec), Vlasij Sinjavskij (Ostrava)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H), Kevin-Prince Milla (Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia / Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki / Fin.), Václav Jurečka (Rizespor / Tur.), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Abdallah Gning (Karviná), Martin Jedlička (Plzeň)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), David Lischka (Bohemians), Jorgos Kornezos (konec smlouvy)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno), Kim Sung-pin (Pučchon/Kor.), Jiří Hamza (Pardubice)
Fotbalisty Ostravy posílil brankář Martin Jedlička. Sedmadvacetiletý člen kádru české reprezentace přišel do Baníku z Viktorie Plzeň na půlroční hostování s opcí.
Jedlička ve Viktorii plnil roli jedničky, ale po příchodu nového trenéra Martina Hyského se situace změnila a v závěru podzimu začal dostávat přednost Rakušan Florian Wiegele. Na začátku zimní přípravy pak Plzeň oznámila, že si hráč může hledat nové angažmá.
„Čeká nás velmi náročné jaro a v osobě Martina do týmu přichází další výborný brankář, který zkvalitní kádr,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško. „Martin je brankář na reprezentační úrovni se zkušenostmi z mnoha těžkých zápasů na domácím a také na mezinárodním poli. Když se situace kolem něj takto vyvinula a ta příležitost se naskytla, proběhl kontakt. Vzhledem k tomu, že Martin na naši nabídku reagoval velmi pozitivně, průběh jednání byl opravdu velice rychlý,“ prohlásil.
Pro Baník je Jedlička šestou zimní posilou pro jarní boj o záchranu. Do předposledního týmu ligové tabulky v zimě přišli Senegalec Abdallah Gning (Karviná), Václav Jurečka (Rizespor), Lauri Laine (SJK Seinäjoki), Vlasij Sinjavskij (Bohemians 1905) a Filip Šancl (Slavia).