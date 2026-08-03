Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem.
Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lyon
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lyon
Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Irving, Sochůrek – Alcócer, Karabec, Haraslín – Brunes.
Lyon: Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo – Nartey, Mangala, Tolisso – Boudache, Himbert, Duranville.
Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů
Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů
Mistrovská část:
Levski Sofia/Kajrat Almaty (Kaz.) – AEK Athény, Celtic Glasgow – LASK Linec, Dinamo Záhřeb/Žalgiris Kaunas – Stavanger (Nor.), Mjällby (Švéd.)/Slovan Bratislava – Ararat-Armenia/Celje (Slovin.), Hapoel Beer Ševa (Izr.)/CZ Bělehrad – Aarhus (Dán.)/Sabah (Ázerb.).
Nemistrovská část:
Fenerbahce Istanbul/Sturm Štýrský Hradec – Sparta Praha/Olympique Lyon, Olympiakos Pireus/Nijmegen (Niz.) – Saint-Gilloise (Belg.)/Bodö/Glimt (Nor.).
První zápasy se budou hrát 18. a 19. srpna, odvety 25. a 26. srpna.