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Fotbal

AKTUALIZUJEMESparta může v případě postupu přes Lyon narazit na Fenerbahce


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem.

Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.

Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lyon

Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Irving, Sochůrek – Alcócer, Karabec, Haraslín – Brunes.

Lyon: Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo – Nartey, Mangala, Tolisso – Boudache, Himbert, Duranville.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů

Mistrovská část:

Levski Sofia/Kajrat Almaty (Kaz.) – AEK Athény, Celtic Glasgow – LASK Linec, Dinamo Záhřeb/Žalgiris Kaunas – Stavanger (Nor.), Mjällby (Švéd.)/Slovan Bratislava – Ararat-Armenia/Celje (Slovin.), Hapoel Beer Ševa (Izr.)/CZ Bělehrad – Aarhus (Dán.)/Sabah (Ázerb.).

Nemistrovská část:

Fenerbahce Istanbul/Sturm Štýrský Hradec – Sparta Praha/Olympique Lyon, Olympiakos Pireus/Nijmegen (Niz.) – Saint-Gilloise (Belg.)/Bodö/Glimt (Nor.).

První zápasy se budou hrát 18. a 19. srpna, odvety 25. a 26. srpna.

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