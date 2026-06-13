Plzeň a Zbrojovka hlásí posily. Viktoria lovila v Srbsku, do Brna míří Ezeh z Karviné

Druhou akvizicí fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil nigerijský útočník Lucky Ezeh. Přichází z Karviné, jejímž hráčem byl v uplynulých třech letech, a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu.
Viktoria přivedla třiadvacetiletého Srba Pirgiče ze Železničaru Pančevo a podepsala s ním čtyřletou smlouvu.
Jako první akvizici před novou sezonu získal západočeský klub koncem května stejně starého Baboucarra Faalu. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a uzavřel stejně dlouhý kontrakt jako Pirgič.
Obě dosavadní zahraniční posily vyšly podle médií třetí tým uplynulé sezony české ligy každá na tři miliony eur (zhruba 72,5 milionu korun). Znamenalo by to vyrovnání nejdražšího přestupu v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala.
Pirgič prošel mládežnickou akademií Crvené zvezdy Bělehrad, v srbské nejvyšší soutěži vedle Železničaru nastupoval i za Voždovac.
„Jde o mladého záložníka, který je schopný nastupovat na klasické šestce, případně i osmičce. Zaujal nás svou bojovností, rychlostí i prací s míčem. Věříme, že v našem dresu naváže na kvalitní výkony a dokáže udělat další výkonnostní vzestup,“ řekl sportovní ředitel Plzně Martin Vozábal.
Na západ Čech přilákaly Pirgiče klubové cíle. „Viktorku velmi dobře znám, je to velký a ambiciózní klub. Právě ambice a touha po úspěchu byly důvody, proč jsem se pro tento krok rozhodl. Jsem rád, že se vše podařilo domluvit velmi rychle a mohu se zapojit hned na začátku letní přípravy. Budu chtít ukázat, co ve mně je, a být týmu co největším přínosem,“ prohlásil Pirgič.
Zbrojovka vidí v Ezehovi velký potenciál
Ezeh je v Brně druhou posilou, jako první letní akvizice dorazil z Plzně hrotový útočník Daniel Vašulín. „Je to útočník s velkým potenciálem, který má zkušenosti z první ligy. Je pracovitý, poctivý v přístupu k tréninku i zápasům a má předpoklady pro další výkonnostní růst. Očekáváme od něj zvýšení konkurence v ofenzivě,“ řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Ezeh má na kontě v české lize 70 startů a pět gólů. Všechny zaznamenal v dresu slezského týmu, s nímž v květnu vyhrál domácí pohár. Část sezony 2024/25 strávil na hostování v Banské Bystrici. Přestup do ambiciózního moravského týmu, který se vrátil mezi elitu po třech letech, považuje za velký krok v kariéře.
„Při jednání se zástupci klubu jsem nabyl dojmu, že se v Brně tvoří velmi zajímavý projekt a Zbrojovka posiluje na všech frontách. Těší mě, že můžu být součástí kabiny plné skvělých fotbalistů a že budu pracovat pod vedením výborných trenérů. Věřím, že spolu dosáhneme velkých úspěchů,“ uvedl Ezeh.