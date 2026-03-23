Pavel Šulc je poprvé fotbalistou roku

Pavel Šulc byl poprvé zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník Lyonu v tradiční anketě FAČR suverénně o 235 bodů porazil druhého útočníka Patrika Schicka z Leverkusenu, třetí místo obsadil obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu. Mezi trenéry již popáté zvítězil slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Kategorii talent roku ovládl záložník Matěj Šín z Alkmaaru, fotbalistkou roku se podruhé stala Klára Cahynová.
Šulc prožil zřejmě nejlepší rok v kariéře. Vloni na jaře patřil ke klíčovým hráčům Viktorie Plzeň, s níž došel do osmifinále Evropské ligy a v domácí soutěži jí pomohl k druhému místu. Za českou reprezentaci zasáhl Šulc vloni do osmi zápasů a dal jeden gól.
Po letním přestupu se v Lyonu až nečekaně rychle stal jednou z hlavních opor. Aktuálně má na kontě v této sezoně francouzské ligy už 11 branek a je nejlepším střelcem mužstva.
Šulc navázal na své premiérové vítězství v druhé z velkých českých anket, v létě převzal od Klubu sportovních novinářů Zlatý míč pro nejlepšího hráče uplynulé sezony. V minulých dnech se Šulc vrátil na trávník po nedávném svalovém zranění a téměř měsíční pauze.
Povedené období má za sebou i Schick. Třicetiletý útočník patřil v minulém roce k oporám Leverkusenu. Vloni na jaře dal v německé lize 12 branek, v této sezoně se mu střelecky dařilo i v Lize mistrů.
Vítěz ankety FAČR za léta 2021 a 2022 v uplynulém roce stejně jako Šulc zasáhl za reprezentaci do osmi utkání, v nichž čtyřikrát skóroval.
Krejčí v létě zamířil z Girony na hostování s opcí do Wolverhamptonu a v aktuálně posledním týmu anglické ligy se ihned zařadil mezi stěžejní hráče. Za reprezentaci vloni odehrál sedm zápasů a byl zvolen novým kapitánem mužstva po Součkovi.
Středopolař West Hamu na třetí vítězství po sobě a celkově pátý triumf v anketě FAČR nedosáhl, skončil pátý. Se čtyřmi prvenstvími se v historickém pořadí dál dělí o třetí místo s Pavlem Nedvědem.
Lepší jsou jen Ivo Viktor a rekordman Petr Čech, který vyhrál devětkrát. Mezi Krejčího a Součka se vměstnal čtvrtý Lukáš Provod ze Slavie, do finálové pětice se dostali stejní hráči jako před rokem.
Mezi trenéry Trpišovský suverénně o 317 bodů zvítězil před jabloneckým Lubošem Kozlem. Třetí místo obsadil Martin Hyský, který v říjnu zamířil z Karviné do Plzně. Trpišovský na jaře se Slavií získal ligový titul, Pražané vedli tabulku také po uplynulé podzimní části.
Padesátiletý kouč navázal na triumfy v anketě za roky 2019, 2020, 2021 a 2023, vloni byl druhý za Miroslavem Koubkem. Obhájce prvenství, který na podzim skončil v Plzni a v prosinci převzal reprezentaci, tentokrát obsadil čtvrtou příčku.
Vítězka mezi ženami záložnice Cahynová ze španělského San Sebastianu triumfovala už předloni. Druhá za kapitánkou národního týmu byla Michaela Khýrová ze Sparty, třetí Kateřina Svitková ze Slavie, která kvůli těhotenství přerušila kariéru. Obhájkyně prvenství Kamila Dubcová skončila pátá.
Nejlepší mezi talenty záložník Šín vloni na jaře pomohl Baníku Ostrava k nečekanému třetímu místu v lize. V létě zamířil do Alkmaaru, kde se zatím do základní sestavy neprosadil.
Do Síně slávy FAČR vstoupil bývalý reprezentant Přemysl Bičovský, který v srpnu oslavil 75. narozeniny. Futsalistou roku se podruhé za sebou stal David Drozd.
O pořadí v anketě rozhodovali členové fotbalové akademie. Do ní patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním mužstvu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.