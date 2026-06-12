Před lety se vracel po fraktuře lebky, v úvodním zápase MS Jiménez skóroval hlavou

Před šesti lety bojoval o život, když utrpěl v zápase frakturu lebky. Nyní Raúl Jiménez rozradostnil domácí fanoušky, v úvodním utkání mistrovství světa pojistil výhru Mexičanů 2:0 nad Jihoafrickou republikou. Gól dal hlavou. První zápas šampionátu přinesl i další zajímavost. Tři vyloučení hráči v jednom duelu mistrovství světa, to se v celé historii šampionátů stalo teprve posedmé a poprvé po dvacetileté přestávce.
„Je to zázrak, že tady mohu být,“ prohlásil pětatřicetiletý útočník před šampionátem. Myslel při tom na zápas, který málem ukončil jeho kariéru.
Tehdy v listopadu 2020 se ještě jako hráč Wolverhamptonu na hřišti Arsenalu při rohovém kopu srazil hlavou s brazilským obráncem Davidem Luizem. Trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku a jen rychlá operace v londýnské nemocnici mu zachránila život.
Mohl to být jeho poslední zápas. Zdálo se, že k olympijskému zlatu z roku 2012 už nic nepřidá. Zájem, který o něj projevovaly Manchester United i Barcelona, rázem pohasl. Ale Jiménez to nevzdal. Šest měsíců trénoval sám, pak se pomalu a opatrně zapojil do týmu.
„Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Hráči se mi vyhýbali, nikdo se mě neodvážil zastavit,“ popisoval s úsměvem s odstupem času první tréninky.
Absolvoval je se speciální ochrannou páskou na hlavě, kterou nosí dodnes. Zkoušel i hlavičkovat, nejprve s pěnovými míči. Byl také v kontaktu s brankářem Petrem Čechem, který utrpěl podobné zranění.
Po osmi měsících hrál znovu anglickou ligu a za necelý rok znovu oblékl mexický dres. Návrat nebyl jednoduchý. Jiménez přiznává, že se bál hrát hlavou, zvláště poté, co mu jednou ochranná čelenka spadla. Ve Wolverhamptonu přišel o místo v sestavě, když za celou sezonu nedal v 15 zápasech ani jeden gól.
Vysvobozením byl v roce 2023 přestup do Fulhamu, kde se mu znovu začalo dařit. Vybojoval si místo v týmu pro mistrovství světa a zamířil už počtvrté na vrcholnou přehlídku světového fotbalu. A ještě před odletem na turnaj se kruh uzavřel, když se vrátil do Wolverhamptonu s dvouletou smlouvou v kapse.
Góly jsou pro něj samozřejmostí, v anglické lize jich nastřílel 68. V reprezentaci se ve čtvrtek trefil po šestačtyřicáté a je už druhým nejlepším mexickým střelcem. A ukázal, že ani hlavičkovat už se nebojí.
„Blahopřál jsem mu a jsem pyšný, že s ním mohu být v týmu. Je skvělé, že může přidávat další góly,“ řekl Julián Quiňones, jeho spoluhráč z útoku a autor první branky.
Tři vyloučení v jednom zápase, to se na MS ve fotbale nestalo už 20 let
Tři vyloučení hráči v jednom duelu mistrovství světa, to se v celé historii šampionátů stalo teprve posedmé a poprvé po dvacetileté přestávce. Ještě nikdy nevytáhl rozhodčí tři červené karty hned v úvodním utkání tak, jako to udělal brazilský sudí Wilton Pereira Sampaio.
U premiéry byl československý tým. Na mistrovství světa v roce 1938 ve Francii se karty ještě neudělovaly, ale v utkání s Brazílií v Bordeaux byl nejprve za faul vyloučen jihoamerický záložník Zezé a pak za vzájemnou potyčku Machado a Jan Říha.
Šampionát s největším počtem hříšníků se uskutečnil v roce 2006 v Německu, kde sudí předčasně poslali do kabin 28 hráčů. Ruský rozhodčí Valentin Ivanov tehdy v osmifinále mezi Nizozemskem a Portugalskem vytáhl dvanáct žlutých a čtyři červené karty, po dvou na každé straně, což je rekord mistrovství světa. Na posledních dvou šampionátech naopak bylo celkem jen po čtyřech vyloučených.
Sampaio hned v úvodním zápase začínajícího mistrovství v Americe tuto bilanci téměř vyrovnal. Sudí ve druhém poločase vyloučil dva jihoafrické hráče a jednoho Mexičana. Domácí favorit vstoupil do turnaje vítězstvím 2:0.
Pro čtyřiačtyřicetiletého brazilského rozhodčího to byl pátý zápas na světovém šampionátu. Před čtyřmi lety v Kataru sklidil ostrou kritiku od Angličanů po prohraném čtvrtfinále s Francií. Vyčítali mu, že jim podle jejich mínění upřel penaltu a nepotrestal údajný faul, který předcházel prvnímu gólu soupeře.