Barcelona prohrála v Gironě a přepustila ligové vedení Realu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Barcelona v dohrávce 24. kola španělské ligy nestačila na Gironu a padla 1:2. Katalánský klub tak přepustil vedení v tabulce největšímu rivalovi Realu Madrid, jenž má po vítězství nad San Sebastianem v čele dvoubodový náskok.

Čtyři dny po drtivé porážce 0:4 s Atléticem Madrid v semifinále poháru ztratila Barcelona také v ligové soutěži, v níž předchozí tři zápasy vyhrála.

V nastaveném čase prvního poločasu katalánského derby mohl favorita poslat do vedení Lamine Yamal, ale z pokutového kopu trefil jen tyč.

V 59. minutě už vstřelil první gól Barcelony hlavou Pau Cubarsí, ale za domácí bleskově vyrovnal zblízka Thomas Lemar.

Tři minuty před koncem řádné hrací doby pak rozjásal domácí tribuny vítězným gólem Fran Beltrán, jenž se trefil z hranice pokutového území k tyči.

