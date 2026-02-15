Nečekanou porážku utrpěli fotbalisté Atlética Madrid, kteří prohráli 0:3 na hřišti Vallecana. V tabulce klesli na čtvrté místo za Villarreal, který má k dobru středeční dohrávku s Levante.
Atlético Madrid padlo s Vallecanem, v tabulce kleslo na čtvrté místo
Svěřenci trenéra Diega Simeoneho po bezgólové remíze s Levante a prohře proti Betisu Sevilla neskórovali ve třetím ligovém zápase po sobě. Proti Vallecanu inkasovali dvě branky v závěrečných pěti minutách prvního poločasu po totožných situacích a přízemních centrech z pravé strany. Třetí gól Rayo přidalo v poslední čtvrthodině.
Atlético podlehlo Vallecanu po 13 letech a po 17 vzájemných zápasech. Domácí přerušili nejdelší sérii bez výhru proti jednomu soupeři v nejvyšší soutěži a v tabulce se posunuli na 16. místo s dvoubodovým náskokem na pásmo sestupu.
Výsledky 24. kola španělské fotbalové ligy
Espaňol Barcelona – Celta Vigo 2:2 (66. García, 86. Dolan – 38. Jutgla, 90.+3 Iglesias), Getafe – Villarreal 2:1 (41. Arambarri z pen., 52. Satriano – 76. Mikautadze), FC Sevilla – Alavés 1:1 (42. Sow – 60. Martínez), Real Madrid – San Sebastian 4:1 (25. a 48. obě z pen. Vinícius Júnior, 5. G. García, 31. Valverde – 21. Oyarzabal z pen.), Oviedo – Bilbao 1:2 (30. Šájrá – 58. Jauregizar, 71. Sancet pen.), Vallecano – Atlético Madrid 3:0 (40. F. Pérez, 45. Valentín, 76. Mendy),