Opava má od FIFA zákaz registrovat nové hráče, s korupční kauzou to nesouvisí


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Druholigová Opava má od Mezinárodní fotbalové federace zákaz registrovat nové hráče. Podle Slezanů za to může administrativní pochybení, které se brzy vyřeší a pohyb v jeho kádru v letním přestupovém období to neovlivní. Klub zdůraznil, že zákaz nemá souvislost s korupční a sázkařskou kauzou, v níž figuruje. Přestupové období začne 21. června.

Sedmý celek uplynulého ročníku druhé ligy má zakázáno registrovat nové hráče od středy. „Důvodem tohoto opatření je administrativní pochybení při dodání požadovaných dokumentů v rámci komunikace s FIFA. Po upozornění ze strany FIFA byly chybějící podklady neprodleně doplněny, klub tak splnil veškeré požadované náležitosti a nadále plně spolupracuje s příslušnými orgány na dokončení celého procesu. Celá záležitost je v procesu administrativního vypořádání a její uzavření očekáváme v nejbližších dnech,“ uvedla Opava.

Opava ujistila, že zákaz nesouvisí s řízením, které s klubem vede etická komise Fotbalové asociace ČR kvůli podezření z ovlivňování zápasů. Komise se zabývá rolí spolumajitele klubu Martina Latky a tří hráčů. V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí.

Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila v první vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi.

Licenci pro druhou ligu nedostaly čtyři kluby včetně Dynama

Licenci pro druhou ligu nedostaly čtyři kluby včetně Dynama
