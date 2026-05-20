Fotbal

Licenci pro druhou ligu nedostaly čtyři kluby včetně Dynama


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Licenční komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro to, aby mohly i v příští sezoně hrát druhou ligu, Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat, Dynamo již potvrdilo, že tak učiní.

Všem žadatelům bylo rozhodnutí včetně odůvodnění doručeno již v průběhu úterního večera. „Proti rozhodnutí licenční komise je možné podat odvolání, o kterém bude rozhodovat licenční tribunál,“ uvedla asociace.

Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.

„Potvrzujeme, že klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích,“ napsalo vedení.

Jihočeský klub s tímto výsledkem licenčního řízení počítal. „V následujících dnech využijeme možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR,“ uvedlo Dynamo.

Licenční komise FAČR v těchto dnech tradičně rozhoduje o udělení licencí nutných pro start v profesionálních soutěžích – v první a druhé lize.

„Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení,“ poukázalo Dynamo.

Přečtěte si také

Fotbalové Budějovice nedostaly licenci pro druhou ligu, řeší odvolání

19. 5. 2026

Fotbalové Budějovice nedostaly licenci pro druhou ligu, řeší odvolání
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.