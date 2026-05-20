Licenci pro druhou ligu nedostaly čtyři kluby včetně Dynama

Licenční komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro to, aby mohly i v příští sezoně hrát druhou ligu, Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat, Dynamo již potvrdilo, že tak učiní.
Všem žadatelům bylo rozhodnutí včetně odůvodnění doručeno již v průběhu úterního večera. „Proti rozhodnutí licenční komise je možné podat odvolání, o kterém bude rozhodovat licenční tribunál,“ uvedla asociace.
Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
„Potvrzujeme, že klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích,“ napsalo vedení.
Jihočeský klub s tímto výsledkem licenčního řízení počítal. „V následujících dnech využijeme možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR,“ uvedlo Dynamo.
Licenční komise FAČR v těchto dnech tradičně rozhoduje o udělení licencí nutných pro start v profesionálních soutěžích – v první a druhé lize.
„Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení,“ poukázalo Dynamo.