O triumf v Konferenční lize se premiérově poperou fotbalisté Crystal Palace a Vallecana

Historicky poprvé do finále Konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck, tentokrát je porazil doma 2:1. Španělský celek zopakoval výhru 1:0 z minulého týdne i ve Štrasburku. O titul se celky utkají 27. května v Lipsku.
Crystal Palace dospěl až k rozhodujícímu zápasu o třetí pohárovou trofej hned při své premiérové účasti na evropské scéně. Jeho dvoubrankový náskok z prvního zápasu, který se hrál na neutrální půdě v polském Krakově, nebyl v odvetě ani na chvíli ve vážném ohrožení.
Lídr ukrajinské ligy měl v základní sestavě sedm Brazilců a dva z nich hráli v prvním poločase výrazné role. Nejprve si obránce Henrique srazil centr do vlastní sítě, ale po devíti minutách přihrál Eguinaldovi na vyrovnávací gól. Ještě předtím se radovali domácí, ale jen chvíli, než jejich španělskému útočníkovi Pinovi sebral gól videorozhodčí pro těsný ofsajd.
Francouz Mateta mohl postupové šance Šachtaru definitivně pohřbít už v závěru prvního poločasu, ale jeho nůžky zastavila tyč. Po změně stran to udělal senegalský kanonýr Sarr a pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý gól.
Odvetná utkání semifinále fotbalové Konferenční ligy:
Crystal Palace – Šachtar Doněck 2:1 (1:1)
Branky: 25. vlastní Henrique, 52. Sarr – 34. Eguinaldo. Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Rojo – Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Bondar (Šachtar). První zápas 3:1, postoupil Crystal Palace.
Štrasburk – Rayo Vallecano 0:1 (0:1)
Branka: 42. Alemao. Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (všichni SR) – Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Chilwell, Moreira – López, Valentín, Batalla. První zápas 0:1, postoupilo Rayo Vallecano.
Crystal Palace v anglické lize po víkendovém debaklu 0:3 od Bournemouthu klesl na 15. místo, a jestli chce být v pohárové Evropě i na podzim, musí uspět ve finále. V něm narazí na Rayo Vallecano, které se na pohárovou scénu vrátilo po 25 letech od své účasti ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA.
Štrasburk vyhrál bez porážky ligovou část soutěže, v minulém kole zlikvidoval dvoubrankové manko a Mohuč vyprovodil čtyřbrankovým debaklem. Podruhé se mu ale už podobný obrat nepodařil. Jedenáctý tým španělské ligy byl nad jeho síly, když se stejně jako před týdnem v Madridu trefil Brazilec Alemao.
Hosté náskok udrželi i za cenu zdržování hry, které slovenský rozhodčí Kružliak v závěru dvakrát ocenil žlutou kartou. V nastavení mohl alespoň srovnat Paraguayec Enciso, ale jeho nepovedenou penaltu argentinský brankář Batalla zneškodnil.