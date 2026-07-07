O poslední čtvrtfinálová místa: Argentina proti Egyptu, Švýcarsko změří síly s Kolumbií

Závěrečný den osmifinálových bojů na mistrovství světa ve fotbale definitivně uzavře složení čtvrtfinálové osmičky. Od 18:00 se střetne favorizovaná Argentina s Egyptem, který dokázal potrápit i papírově silnější soupeře. Vítěz pak ve čtvrtfinále narazí na lepšího z večerního duelu, v němž změří síly Švýcarsko a Kolumbie. Přímý přenos tohoto utkání včetně předzápasového studia a live statistik sledujte od 21:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Argentinu čeká další krok k obhajobě zlata
Argentina se proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Jihoamerický favorit na úvod vyřazovací fáze až po prodloužení udolal outsidera z Kapverd a proti dalšímu africkému soupeři se potřebuje zlepšit. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii.
Argentinci bez zaváhání s třemi výhrami prošli skupinovou fází, na úvod play-off se však velmi nečekaně trápili s Kapverdami. Debutant na světovém šampionátu dvakrát vyrovnal a lídr žebříčku reprezentací rozhodl až ve 111. minutě. Také Egypťané na úvod vyřazovací části museli do prodloužení a Austrálii po remíze 1:1 nakonec udolali v penaltovém rozstřelu.
Argentinci mohou do čtvrtfinále projít popáté z posledních šesti šampionátů. Obhájit světové zlato naposledy dokázala v roce 1962 Brazílie. Egypťané budou hrát o zápis do historie, mezi nejlepší osmičku se mohou dostat jako teprve pátý africký celek. Sedminásobní kontinentální šampioni na tomto turnaji stejně jako jihoamerický soupeř ještě neprohráli, ze čtyř zápasů hned třikrát remizovali 1:1.
Hlavní pozornost bude opět upřena na Messiho. Devětatřicetiletý kanonýr skóroval ve všech čtyřech zápasech na turnaji a se sedmi brankami se dělí o vedení v tabulce kanonýrů. V čele historického střeleckého pořadí světových šampionátů má na kontě 20 gólů, o jeden více než Francouz Kylian Mbappé.
Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií.
Osmifinále uzavřou Kolumbie a Švýcarskem
Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska od 22:00 SELČ obstarají závěrečný osmifinálový zápas MS. Oba týmy jsou na turnaji ve výborné formě, ze čtyř zápasů ztratily za jedinou remízu. Obě země už se na mistrovství světa utkaly. V roce 1994 rovněž na turnaji v USA zvítězila Kolumbie 2:0.
Duel ve Vancouveru bude posledním mimo území USA, kde se následně odehraje zbytek šampionátu.
Kolumbie ovládla skupinu v konkurenci favorizovaného Portugalska a v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala 1:0 Ghanu. Jihoameričané spoléhají na pevnou obranu, kterou překonal pouze jednou Uzbekistán. Poslední tři zápasy udrželi čisté konto.
Kolumbijci se pokusí zopakovat čtvrtfinálovou účast z roku 2014. Švýcaři třikrát po sobě vypadli v osmifinále, mezi osmi nejlepšími celky šampionátu byli naposledy před 82 lety. I oni vyhráli skupinu a na úvod play-off si poradili 2:0 s Alžírskem.