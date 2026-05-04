Nottingham prohloubil krizi Chelsea, Blues padli v lize pošesté v řadě

Chelsea se v Premier League vůbec nedaří. Londýňané prohráli v dohrávce 35. kola anglické ligy na domácí půdě s Nottinghamem 1:3 a v soutěži si připsali šestý nezdar za sebou. Kolo uzavře večerní duel mezi Evertonem a Manchesterem City.
Nottingham čeká ve čtvrtek odveta semifinále Evropské ligy proti Aston Ville, proto nastoupil bez několika opor. Přesto ho už ve druhé minutě Awoniyi poslal do vedení a po čtvrthodině zvýšil z penalty Jesus. Na druhé straně neproměnil Palmer pokutový kop nařízený poté, co se domácí Jesse Derry tvrdě srazil hlavou se Zachem Abbottem. Hra byla na dlouho přerušena, osmnáctiletý křídelník Chelsea opustil trávník na nosítkách a zamířil do nemocnice.
Pro Derryho tak skončil smolně debut v Premier League. „Jesse je při vědomí, mluví a absolvuje preventivní vyšetření,“ uvedla Chelsea po zápase. „Přejeme mu brzké uzdravení a děkujeme zdravotníkům za rychlou reakci.“
Krátce po změně stran se podruhé prosadil po přímočaré akci Awoniyi. V nastavení se blýskl efektními gólovými „nůžkami“ Joao Pedro, Chelsea ale opět na body nedosáhla. Alespoň však po pěti ligových duelech ukončila čekání na gól a v tabulce zůstala devátá.
Nottingham na šestnáctém místě zvýšil svůj náskok na sestupové příčky na šest bodů a udělal velký krok k záchraně. Ze soutěže tak pravděpodobně sestoupí další český fotbalista. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským je sedmnáctý o bod před West Hamem záložníka Tomáše Součka. Právě kladiváři by nyní doprovodili do druhé ligy jisté sestupující Burnley a poslední Wolverhampton, kde v této sezoně hostuje obránce Ladislav Krejčí. Do konce ligového ročníku zbývají tři kola.
Výsledky 35. kola anglické fotbalové ligy
Chelsea – Nottingham 1:3 (90.+3 Joao Pedro – 2. a 52. Awoniyi, 15. Jesus z pen.), Manchester United – Liverpool 3:2 (6. Cunha, 14. Šeško, 77. Mainoo – 47. Szoboszlai, 56. Gakpo), Bournemouth – Crystal Palace 3:0 (10. vlastní Lerma, 32. Kroupi z pen., 77. Rayan), Aston Villa – Tottenham 1:2 (90.+6 Buendía – 12. Gallagher, 25. Richarlison), Brentford – West Ham 3:0 (15. vlastní Mavropanos, 54. Thiago z pen., 82. Damsgaard), Newcastle – Brighton 3:1 (12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes – 61. Hinshelwood), Wolverhampton – Sunderland 1:1 (54. Bueno – 17. Mukiele), Arsenal – Fulham 3:0 (9. a 45.+4 Gyökeres, 40. Saka), Leeds – Burnley 3:1 (8. Stach, 52. Okafor, 56. Calvert-Lewin – 71. Tchaouna).