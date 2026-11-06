V nominaci fotbalové reprezentace jsou nováčci Hopi a Kozel, do kádru se vrací Souček

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal na listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku dva nováčky – křídelníka Idrise Hopiho z Teplic a mladoboleslavského záložníka Davida Kozla. Do národního týmu se poprvé po letním mistrovství světa vrací bývalý kapitán Tomáš Souček.
Český tým odehraje poslední dva letošní zápasy, v nichž se pokusí odvrátit sestup z elitní skupiny A Ligy národů. Úvodní čtyři duely Deniovi svěřenci na přelomu září a října prohráli. Příští čtvrtek nejprve přivítají v Praze úřadující mistry světa i Evropy Španěly a o tři dny později nastoupí v Osijeku proti Chorvatsku. Obě utkání budete moci sledovat na ČT sport.
Hopi je největším překvapením nominace. Teprve osmnáctiletý křídelník začal až v této sezoně pravidelněji nastupovat v první lize, úvodní dva starty v nejvyšší soutěži si připsal na konci minulého ročníku v květnu a v obou duelech skóroval. Po rodičích má chorvatské kořeny, reprezentoval ale v českých mládežnických kategoriích.
„Profilově se nám velmi líbí, je rychlý, umí souboje jeden na jednoho. Už při minulé nominaci jsme říkali, že se nebudeme dívat na datum narození ani původ hráčů. Chceme hráče, kteří nám zapadají do týmu. I pokud jsou mladí, věříme jim,“ uvedl Denia.
Kozel dostal premiérovou pozvánku díky tomu, že s Mladou Boleslaví zažívá povedenou sezonu. Středočechům překvapivě patří dělené druhé místo v ligové tabulce, čtyřiadvacetiletý středopolař pravidelně nastupuje v základní sestavě.
„Hraje velice dobře. Také jsme ho sledovali už od září, tehdy měl bohužel problém se zraněným kotníkem, takže jsme ho nominovat nemohli. Věříme, že nám může v záloze hodně přinést, hrát na pozici osmičky. Také je ještě docela mladý, bude to pro něj dobrá příležitost se ve dvou zápasech předvést,“ uvedl Denia.
Souček připustil, že po nepovedeném vystoupení českého mužstva na letním světovém šampionátu zvažoval svoji další budoucnost v reprezentaci. Po trenérské změně a příchodu Španěla Denii místo Miroslava Koubka se do týmu vrací. Jednatřicetiletý záložník, který byl kapitánem před Ladislavem Krejčím, na začátku října naskočil za West Ham zpět do hry. Ze světového šampionátu měl předtím poraněný kotník a úvodní sraz pod Deniou zmeškal.
Nominace české fotbalové reprezentace na utkání se Španělskem a v Chorvatsku
Nominace české fotbalové reprezentace na utkání se Španělskem a v Chorvatsku
Brankáři:
Lukáš Horníček
Antonín Kinský
Matěj Kovář
Obránci:
Vladimír Coufal
Adam Gabriel
Štěpán Chaloupek
David Jurásek
Ladislav Krejčí II
Jiří Sláma
Tomáš Vlček
David Zima
Záložníci:
Lukáš Ambros
Lukáš Červ
Kryštof Daněk
David Kozel
Alex Král
Lukáš Provod
Michal Sadílek
Tomáš Souček
Martin Šubert
Útočníci:
Adam Hložek
Idris Hopi
Christophe Kabongo
Ryan Naderi
Plzeňský obránce Gabriel si připsal za reprezentaci dosud jen jeden start, a to v březnu 2024. Po roce se vrací do národního mužstva záložník Kryštof Daněk z Lince. Vedle Součka budou poprvé od světového šampionátu zpět v týmu i obránci Davidové Jurásek se Zimou a záložník Lukáš Provod, kteří ze zdravotních důvodů minule na poslední chvíli odřekli.
V nominaci zatím figuruje útočník Adam Hložek, i když ve čtvrtek kvůli svalovým problémům vynechal utkání Hoffenheimu v Evropské lize. „Všech 24 hráčů v nominaci má zelenou, mohou hrát. Na to už jsme se ptali předtím, než jsme vydali seznam. Bavili jsme se s lékařskými týmy. Víme, že někteří měli určité zdravotní problémy, ale všichni hrát můžou,“ sdělil Denia.
Oproti minulému srazu kvůli zranění chybějí Robin Hranáč, Ondřejové Kričfaluši a Lingr, Matěj Ryneš, jedna z hlavních opor ofenzivní záložník Pavel Šulc a kapitán Sparty Adam Karabec. Z letenského klubu se velmi nezvykle nedostal do nominace ani jeden zástupce.
Tým se tradičně sejde v pondělí v Praze. Denia věří, že mužstvo pod ním poprvé zaboduje. V elitní divizi A přímo sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních čtvrtých místech ve skupinách, český tým je aktuálně druhý nejslabší, když má o gól lepší skóre než Turecko. Pátý ročník soutěže je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace.
„Během prvního srazu jsem poznal hráče, kabinu. Myslím, že jsme hráli dobře. Teď bychom chtěli získat i nějaké body, pokusíme se udržet v elitní skupině. Španělsku jsme dokázali v Oviedu konkurovat, málem jsme remizovali. Proč bychom nemohli nad Španělskem zvítězit?“ přemítal Denia.