Nizozemci hrají o první místo i neporazitelnost, Curacao může dopsat historickou pohádku

O rozuzlení finálového pořadí skupiny F se postarají fotbalisté Nizozemska, kteří chtějí potvrdit svoji formu i proti výběru Tuniska. Šanci na první místo mají však také zatím stoprocentní Japonci, kteří vyzvou Švédy. Urvat dost možná i postupový bod se pokusí proti Německu hráči Ekvádoru, Curacao zabojuje proti Pobřeží slonoviny o historický milník. O jistý postup ze druhého místa se v přímém souboji střetnou reprezentanti Paraguaye a Austrálie. A zatímco Australanům by stačila remíza, jihoamerický celek potřebuje zvítězit. Turecko se rozloučí duelem s prvními Američany. Přímé přenosy utkání i předzápasová studia sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Nizozemci vstoupili do šampionátu remízou 2:2 s Japonskem a následně si poradili hladce 5:1 se Švédskem, čímž tak natáhli svoji neporazitelnou šňůru (bez započítání dvou porážek na penalty s Argentinou) na 14 utkání v řadě. Ve skupinové fázi dokonce nenašli přemožitele v 18 utkáních. Prodloužit svůj rekord chtějí i proti Tunisku, s nímž se na mistrovství světa střetnou vůbec poprvé v historii.
Výhrou by si navíc pojistili postup ze skupiny pravděpodobně z prvního místa. Při bodové rovnosti jsou totiž v čele díky vyššímu počtu vstřelených branek před Japonci, kteří premiérově narazí na Švédy. Pozor si musí dávat na útočníky Alexandera Isaka a Viktora Gyökerese. „Bezpochyby jde o jedny z nejlepších kanonýrů na turnaji. Musíme jim co nejvíce znepříjemnit život. Musí cítit, že jsme jim pořád nablízku,“ řekl obránce Šogo Taniguči.
Seveřané ze skupiny postoupili při svých posledních čtyřech účastech na MS a úvodní vítězství nad Tuniskem by jim k tomu mohlo stačit i letos. Aktuálně vedou tabulku třetích týmů. „Když máme svůj den, dovedeme každému zatopit a vyhrát. Je ale očividné, že jsme zatím spolu moc času nestrávili, což také hraje roli, byť to nemá být omluva. Na duel s Japonci budeme připravení a pokusíme se vyhrát,“ podotkl anglický trenér Švédska Graham Potter.
Ekvádor i Curacao o oživení šancí
Pokud chtějí fotbalisté Ekvádoru pomýšlet na postup ze skupiny E, musí urvat alespoň jeden bod proti již jistým vítězům z Německa. Pomoci by jim mohlo, kdyby trenér Julian Nagelsmann dal šanci hráčům širšího kádru, jak dříve i spekuloval. „Musíme to pořádně probrat, kolik změn uděláme a jak rozložíme síly. Nechceme přijít o vítěznou sérii a rytmus před vyřazovací fází,“ poznamenal německý kouč.
Jihoamerický celek na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku zatím neskóroval. „Pro fanoušky ani pro nás to není jednoduché, je to zklamání. Ale pořád není konec, dokud je šance, budeme bojovat,“ ujistil ambice trenér Sebastián Beccacece.
Na rozdíl od Ekvádoru je pro Curacao zisk bodu historickým úspěchem. Nejmenší země v historii světových šampionátů nyní může snít o postupu, v případě výhry dokonce ze druhého místa. Pro Pobřeží slonoviny by byl bod ze čtvrtečního duelu jistotou.
Turecká rozlučka i přímý souboj o postup
Paraguay i Austrálie shodně porazily Turecko a prohrály s USA. Po vzájemném souboji tak ani případný neúspěšný celek nebude bez šance na postup. Na matematiku třetích míst se ale ani jeden tým spoléhat nechce. „Myslím, že není správné, pokud nějakých 10 minut před koncem začnete jen bránit a hrát na nerozhodný výsledek. Ano, oba bychom mohli při zisku bodu postoupit, to je zřejmé. Ale nemyslím si, že bychom kvůli tomu sundali nohu z plynu,“ řekl australský obránce Jason Geria.
Jihoameričané nastoupí do klíčového duelu bez útočníka Miguela Almiróna, který byl proti Turecku v závěru úvodního dějství vyloučen za to, že si při konverzaci se soupeřem zakryl ústa a jako první na turnaji tak obdržel tento nový trest. Proti Austrálii však zatím ani jednou nevyhrála, přestože se jednalo o přípravné zápasy. „Australané jsou vynikající v defenzivě, souboje s nimi bolí. Musíme být trpěliví, dobře kombinovat a zabránit jejich brejkům,“ řekl paraguayský obránce Omar Alderete.
Změna postupového klíče na světovém šampionátu přispěla k tomu, že v druhém duelu skupiny již o nic zásadního nepůjde. Domácí Američané po přesvědčivých výhrách 4:1 nad Paraguayí a 2:0 nad Austrálií získali jistotu prvenství v tabulce, Turci naopak ztratili naději na vyřazovací část.
Ambiciózní výběr italského trenéra Vincenza Montelly je jedním z největších zklamání na šampionátu, jeho svěřenci navzdory střelecké převaze v obou zápasech neskórovali. Jejich poslední vyzyvatelé dost možná před vyřazovací částí pošetří síly, na cíli vyhrát to ale nic nemění. „I když jsme postoupili, nic se nemění, co se týče přípravy nebo mentality. Nechcete jít do vyřazovací fáze se špatným pocitem z toho, jak dopadl poslední zápas,“ podotkl americký křídelník Maximilian Arfsten.