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Neymar proměnil penaltu, poté se ale loučil v slzách. Je konec, řekl k reprezentaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sestřih utkání Brazílie – Norsko
Zdroj: ČT sport

V 34 letech ukončil Neymar reprezentační kariéru. Brazilský útočník nezabránil porážce v osmifinále mistrovství světa s Norskem 1:2 a bezprostředně po vyřazení kanárků uzavřel působení v národním týmu, jehož je historicky nejlepším střelcem s 80 góly. Závěrečný zápas odehrál na MetLife Stadium v New Jersey, kde v dresu Brazílie začínal.

Neymar si připsal reprezentační debut v přípravném utkání s USA 10. srpna 2010. Tehdy skóroval a podílel se na vítězství 2:0. Mezi střelce se na stejném stadionu zapsal i ve svém posledním utkání za národní tým, gólem z penalty v závěrečném nastavení ale pouze zmírnil porážku na 1:2.

„Snažil jsem se, snažil. Teď je konec. Začal jsem tady a skončil jsem tady,“ prohlásil Neymar, který proti Norsku zaokrouhlil počet tref (80) i startů (130). V první kategorii překonal o tři branky legendárního Pelého, v počtu odehraných utkání je druhý, Cafu nastoupil do 142 duelů.

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Neymarova proměněná penalta a jeho slzy po vyřazení
Zdroj: ČT sport

O rekord v počtu startů Neymara připravila řada zranění z posledních let. Na letošním světovém šampionátu naskočil až do závěrečného duelu ve skupině; byl to jeho první zápas za Brazílii od října 2023.

Útočník Santosu, jehož je odchovancem, zažil největší reprezentační úspěch na domácích olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, kde s výběrem do 23 let slavil zlato. O čtyři roky předtím v Londýně vybojoval s kanárky stříbro.

Neymarovy statistiky v posledním reprezentačním utkání za Brazílii proti Norsku
Zdroj: Reuters/Opta

Na MS se představil čtyřikrát, s Brazílií obsadil nejlépe čtvrté místo v roce 2014. Domácí turnaj ale pro něj tehdy kvůli zranění skončil už ve čtvrtfinále, chyběl tak u semifinálového debaklu 1:7 s pozdějšími šampiony Němci i prohry 0:3 o třetí místo s Nizozemci. Na dalších dvou šampionátech s Neymarem skončila historicky nejúspěšnější země ve čtvrtfinále, na tom současném pak v osmifinále.

Triumf nezažil Neymar ani na jihoamerickém mistrovství Copa América. Nejblíže vítězství se ocitl v roce 2021, kdy Brazílie ve finále podlehla Argentině.

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