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Je to největší zápas historie norského fotbalu, raduje se Haaland po skalpu Brazílie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sestřih utkání Brazílie – Norsko
Zdroj: ČT sport

Dvěma góly zařídil postup Norska do čtvrtfinále mistrovství světa přes věhlasnou Brazílii. Erling Haaland označil vítězství 2:1 za největší utkání v historii Seveřanů. Kanonýr se navíc dotáhl v tabulce střelců na dělené první místo.

Haaland v New Yorku rozhodl dvěma góly v 79. a 90. minutě, na oba mu přihrál Andreas Schjelderup. Nejprve se prosadil hlavou a poté křížnou ranou zpoza vápna. Brazilci v nastavení zkorigovali skóre Neymarovou penaltou. V úvodu utkání neproměnil pokutový kop Bruno Guimaraes.

„Tohle je největší zápas historie norského fotbalu. Věřím, že to inspiruje spoustu dalších mladých lidí,“ uvedl Haaland. „Je to šílený den. Všichni by si ho měli pořádně užít, vychutnat si okamžik,“ přidal po premiérovém norském postupu do čtvrtfinále.

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Haaland druhým gólem v zápase poslal kanárky domů
Zdroj: ČT sport

Haaland v reprezentačním dresu skóroval ve 14. soutěžním zápase v řadě a znovu vylepšil svou skvělou bilanci v národním týmu, v 54 utkáních nasázel 62 gólů. Kanonýr Manchesteru City se prosadil i při čtvrtém startu na MS. V čele tabulky střelců dostihl Argentince Lionela Messiho a Francouze Kyliana Mbappého. Proti Brazílii přitom nebyl příliš ve hře, v závěru ale udeřil.

Srovnání útočné aktivity v utkání mezi Brazílií a Norskem
Zdroj: Reuters/Opta

„Věděl jsem, že šance přijde, počkal jsem si na ni,“ podotkl. „Pokaždé mi připadá, že už můj vrchol na turnaji přišel, ale pak ho znovu překonám. Když dostanu jednu nebo dvě šance, většinou je z toho gól. Nevím, jak to dělám, ale to jsem prostě já,“ řekl Haaland.

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Ohlasy utkání Brazílie – Norsko
Zdroj: ČT sport

Norsko zůstalo jediným týmem, se kterým se Brazílie utkala a nikdy ho neporazila. S pěti tituly nejúspěšnější země historie mistrovství světa nevyzrála na Seveřany už popáté. Svěřenci kouče Staaleho Solbakkena se ve čtvrtfinále utkají s Anglií.

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Moment utkání: Nyland chytil penaltu Bruna Guimaraese
Zdroj: ČT sport

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