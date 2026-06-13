Neymar ještě nedoléčil zranění a proti Maroku hrát nebude

Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu Brazílie. Trenér Carlo Ancelotti ohlásil, že čtyřiatřicetiletý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času, v East Ruthefordu se utkají s Marokem. Přímý přenos sledujte od 23:20 na ČT sport.
„Neymar tvrdě pracuje na tom, aby byl co nejdřív fit. Předpokládáme, že se k týmu znovu plnohodnotně připojí v nadcházejícím týdnu,“ uvedl Ancelotti.
Do turnaje by se tak Neymar, který naposledy k zápasu nastoupil před měsícem v brazilské lize, mohl zapojit v duelu proti Haiti 20. června, pokud jej italský kouč nominuje.
Nejlepší brazilský střelec kvůli sérii zranění hrál naposledy za reprezentaci v říjnu 2023. Do kádru pro MS Ancelotti dlouholetého lídra přesto zařadil, od loňského nástupu ho přitom povolal poprvé.
„Nejen kvůli jeho technickým kvalitám, ty jsou nesporné. Také kvůli zkušenostem a jako vzor, kterým může být v mužstvu pro mladé hráče,“ dodal Ancelotti.
Neymar má šanci stát se devátým Brazilcem, který nastoupí na čtyřech šampionátech. Rozšířil by skupinu, do které patří legendární Pelé nebo Ronaldo. Na předchozích MS vstřelil osm gólů, na dvou turnajích kvůli zraněním vynechal minimálně jeden zápas.