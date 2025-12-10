Sebevědomí ukázal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske, když v Craiově před zápasem Konferenční ligy uvedl, že si přijeli pro výhru. Dánský kouč pražského týmu si ale uvědomuje sílu týmu Universitatea Craiova. Ví, že čtvrtý celek rumunské ligy hraje na svém stadionu výborně a jeho hráče čeká těžký zápas.
Nepřijeli jsme sem pro remízu, prohlásil Priske v Craiově
„Čeká nás velmi dobrý tým, který si vede dobře zvlášť doma. Porazili tu bundesligovou Mohuč. Mají kvalitní individuality a velmi silné mužstvo. Bude to pro nás náročná výzva, máme ale dobrou venkovní sérii. Je jen na nás, abychom předvedli dobrý výkon jak v defenzivě, tak i v ofenzivě a vstřelili nějaké branky,“ řekl Priske.
Priske řekl, že nepřemýšlí o tom, kdo jde do zápasu jako favorit. „Ve Spartě chcete vyhrát každý zápas, to samé platí i nyní. Nepřijeli jsme sem pro remízu, pokusíme se zvítězit. Máme velký respekt ke Craiově, podává dobré výkony. Bude to těžké, ale naším cílem bude rozhodně vyhrát,“ uvedl.
Zatímco jeho svěřenci vyhráli venku poslední čtyři soutěžní zápasy, Craiova doma v sezoně prohrála jediné z 15 utkání. V pohárové Evropě tam od srpna 2019 neprohrála desetkrát za sebou.
Rrahmani si už zase věří
Na zápas se těší i Albion Rrahmani, albánský reprezentant, který před přestupem do Sparty hrál za Rapid Bukurešť a právě v Craiově nastoupil za rumunský celek poprvé.
„Vždycky se do Rumunska rád vracím. Prožil jsem tu pěkné časy. Když jsem se teď vrátil na zdejší stadion, vybavil jsem si svůj debut za Rapid. Bylo to pro mě příjemné utkání. Doufám, že se Spartou to bude podobné,“ uvedl pětadvacetiletý útočník.
Proti nadcházejícímu soupeři Sparty nastoupil třikrát a ani jednou mu nedal gól, což chce ve čtvrtek změnit. „Jsem samozřejmě motivovanější. Myslel jsem na to a doufám, že to zítra prolomím,“ prohlásil Rrahmani, který do Sparty přišel loni v srpnu a rumunskou ligu stále sleduje.
Universitateu pochválil. „Hraje velmi dobře, je to hodně silný tým. Doufám, že budeme všichni připravení na 100 procent a půjdeme za vítězstvím a odvezeme si tři body,“ řekl Rrahmani s tím, že zvlášť na svém stadionu je rumunský celek hodně silný.
Albánský střelec po dobrém vstupu do sezony čekal na další trefy téměř dva měsíce, ale v poháru proti brněnskému Artisu i potom v Lize v Olomouci smůlu protrhl.
„Pro útočníka je důležité sebevědomí, teď ho mám a vede se mi dobře. Doufám, že budu takhle pokračovat. Poslední dva měsíce pro mě byly náročnější. Musíte ale bojovat, snažím se v každém utkání odvést maximum,“ řekl Rrahmani, podle něhož je Sparta favoritem.