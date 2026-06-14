Němce čeká největší trpaslík historie MS, Japonci si brousí zuby na Nizozemce

Jeden z tradičních fotbalových národů, Německo, vstupuje do turnaje utkáním proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátů Curaçau. Zápas odstartuje v 19:00 a přímý přenos můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus. V noci na pondělí je v 1:00 na programu druhý duel „německé“ skupiny E mezi Pobřežím Slonoviny a Ekvádorem.
Utkání Nizozemska s Japonskem otevře program skupiny F. Evropský tým trenéra Ronalda Koemana patří podle bookmakerů i sázkařů mezi osmičku největších favoritů šampionátu. V druhém duelu skupiny se utká Švédsko s Tuniskem.
David vs. Goliáš
Německo je spolu s Itálií se čtyřmi triumfy druhou nejúspěšnější zemí v historii světových šampionátů, lepší je s pěti zlaty jen Brazílie. Němci ale na posledních dvou MS vypadli už ve skupině a ani letos nepatří k největším favoritům turnaje v Severní Americe. Do souboje s reprezentanty karibského ostrova ale půjdou se šňůrou devíti výher.
„Neřadíme se k největším favoritům, mezi nimi jsou tři nebo čtyři jiné země. Víme, jak důležité je vyhrát úvodní zápas. Chceme být mužstvem, které se bude těžko porážet. Musíme skončit ve skupině první, o tom se nemusíme vůbec bavit. To je náš cíl,“ řekl manažer reprezentace Rudi Völler. „Curaçao je dobrý tým, ale jsme favoriti a jsem si jistý, že zvítězíme,“ podotkl obránce Jonathan Tah.
Německo vede osmatřicetiletý trenér Julian Nagelsmann. Proti němu se postaví o 40 let starší Dick Advocaat. „Postup na mistrovství světa s nejmenší zemí v historii považuju za jeden z kariérních vrcholů. Pochopitelně nejsme favoriti, ale právě takové týmy můžou překvapit. Do vyřazovací fáze s ohledem na současný formát se můžete dostat i se dvěma nebo třemi body,“ uvedl Advocaat.
Stejně jako Německo s Curaçaem ani Pobřeží Slonoviny s Ekvádorem se ještě nikdy neutkaly. Afričané se na vrcholnou scénu vracejí po 12 letech a při předchozích třech účastech pokaždé vypadli ve skupině. Navíc vždy podlehli některé jihoamerické zemi. „Sloni“ se na turnaj naladili výhrou 2:1 nad Francií v červnovém přípravném utkání.
Ekvádor od předloňského září neprohrál 19 zápasů v řadě. Na MS je podruhé za sebou, ze skupiny ale z dosavadních čtyř startů postoupil jen jednou. V jeho kádru nechybí ani bývalý sparťan Ángelo Preciado.
Vyšlápnou si Japonci na Nizozemce
Nizozemsko prohrálo ve finále MS třikrát, vícekrát než jakákoli jiná země, aniž by kdy získalo titul. Kvalifikací prošli Oranje suverénně bez porážky a v úvodní fázi závěrečných turnajů se jim mimořádně daří. První zápas na MS naposledy prohráli v roce 1938, od té doby drží sérii sedmi výher a dvou remíz. Od roku 1994 jsou navíc ve skupinové fázi neporaženi už 16 zápasů (12 výher, čtyři remízy), což je nejdelší aktivní série ze všech týmů.
Japonci vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. „Ukázali, že jsou jako tým opravdu silní. Věříme si, vzájemně se respektujeme. Myslím, že to bude zajímavý a těžký zápas,“ uvedl Koeman.
Japonci těsně před začátkem MS přišli o svého kapitána. Wataru Endo z Liverpoolu nestihl včas doléčit zdravotní problémy a nakonec z nominace vypadl. Trenér Hadžime Morijasu se tak musí rozhodnout, kdo Enda nahradí v srdci zálohy.
Švédsko se může pochlubit impozantní útočnou dvojicí Alexander Isak a Viktor Gyökeres. Na úvod se utká s Tuniskem, které v kvalifikaci ani jednou neinkasovalo. Zatímco Gyökeres přispěl Arsenalu k zisku titulu v anglické lize, Isak se po přestupu do Liverpoolu trápil.
Tunisané v kvalifikaci z 10 zápasů devětkrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 22:0. „Ukázalo se, že jsme skvělý tým, který především dobře brání. Mistrovství světa ale bude na vyšší úrovni. Soupeři, kterým budeme čelit, na nás vyvinou mnohem větší tlak s vyšší intenzitou,“ uvedl trenér Sabri Lamouchi.